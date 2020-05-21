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Почему быть полным иногда полезно для здоровья: мнения ученых 

Мира Маркина 1 час назад
Почему быть полным иногда полезно для здоровья
Фото: depositphotos.com
Полным людям неустанно твердят о том, что похудение поможет избежать множества проблем со здоровьем. Отчасти так и есть. Но вместе с тем существуют заболевания, с которыми часто сталкиваются худые люди, а вот полным они едва ли грозят. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Ревматоидный артрит

Карл Турессон, профессор медицины в Университете Лунда в Швеции, провел исследование и пришел к парадоксальным выводам: излишний вес приводит к тому, что давление на кости человека увеличивается, но, несмотря на это, риск возникновения артрита уменьшается. Дело в том, что организм вырабатывает особые гормоны, которые препятствуют развитию недуга.

Старческое слабоумие

Профессор Наваб Куизбаш из Великобритании доказал, что у людей с избыточным весом риск развития старческого слабоумия на 18% ниже, чем у тех, чей вес в норме. В исследовании участвовали около двух миллионов человек старше 55 лет. Куизбаш выяснил, что полные пенсионеры реже страдают от дефицита витаминов D и E, недостаток которых провоцирует деменцию.
Однако не стоит забывать о том, что люди с ожирением в крайних стадиях редко доживают до преклонного возраста по той причине, что они подвержены заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Плохой иммунитет

Ученые-цитологи из Чикаго пришли к неожиданному выводу: оказалось, что жировые отложения, взаимодействуя на клеточном уровне с иммунной системой, помогают ей бороться с инфекциями. Вдобавок к этому жир на животе ускоряют регенерацию клеток. Этот факт подтверждают истории Герхарда Штайнера, упавшего с шестиметровой высоты без повреждений, Лоуренса Белла, получившего восемь пуль, и Дэнни Росса, который выжил после 38 ножевых ранений.
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