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Названы самые вредные продукты для сердца 

Свободная пресса и ещё 4 2 часа назад
Названы самые вредные продукты для сердца
Фото: Ugpressa.ru
Врач-кардиолог Анна Кореневич перечислила продукты, которые оказывают самое вредное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы. По ее словам, в этот список входит сахар, который содержится не только в сладостях, но и во многих других продуктах, в том числе хлебобулочных изделиях. Медик отметила, что нашему организму вообще не нужны так называемые быстрые углеводы.
Кореневич напомнила, что наши предки питались мясом, плодами ягод, овощей и зелени. А вот после того, как в рацион вошли продукты с высоким гликемическим индексом люди начали болеть сахарным диабетом, появились проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Как пишет «Экономика сегодня», кардиолог рекомендует сократить употребление тортов, конфет, картофеля-фри, чипсов и мороженого до минимума.
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