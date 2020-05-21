Названы самые вредные продукты для сердца 

Врач-кардиолог Анна Кореневич перечислила продукты, которые оказывают самое вредное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы. По ее словам, в этот список входит сахар, который содержится не только в сладостях, но и во многих других продуктах, в том числе хлебобулочных изделиях. Медик отметила, что нашему организму вообще не нужны так называемые быстрые углеводы.

Кореневич напомнила, что наши предки питались мясом, плодами ягод, овощей и зелени. А вот после того, как в рацион вошли продукты с высоким гликемическим индексом люди начали болеть сахарным диабетом, появились проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как пишет «Экономика сегодня», кардиолог рекомендует сократить употребление тортов, конфет, картофеля-фри, чипсов и мороженого до минимума.