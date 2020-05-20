Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему витамины вам не помогут 

Екатерина Ёлкина 6 часов назад
Почему витамины вам не помогут
Фото: depositphotos.com
Многие привыкли пить витамины осенью, чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, и весной для профилактики авитаминоза. Но некоторые идут дальше и горстями принимают различные витамины и пищевые добавки. "Рамблер" разобрался, есть ли в этом реальная необходимость.
На самом деле витамины, как и любой другой препарат, должен назначать врач. При этом не просто так — для профилактики, а по показаниям, если они есть. Основанием для приема витамина могут клинические симптомы и/или анализ крови. В некоторых случаях достаточно общего или биохимического анализа, в других — необходимо проверить содержание конкретного витамина или микроэлемента.
Врачи не рекомендуют бесконтрольно принимать витамины, особенно если речь идет о комплексах. Во-первых, далеко не все из них хорошо сочетаются друг с другом, а во-вторых, человеку могут быть просто не нужны все витамины, содержащиеся в препарате. Чтобы выяснить, какого именно витамина или микроэлемента не хватает, нужно заподозрить его дефицит, сделать это может, только специалист. А вот "лишние" вещества, могут наоборот привести к печальным последствиям.
Так, например, доказано, что избыток бета-каротина провоцирует развитие рака легких у курильщиков, а прием фолиевой кислоты у женщин в менопаузе может способствовать развитию рака молочной железы.
Если человек полноценно, разнообразно и сбалансированно питается, то с едой он уже получает все необходимые витамины и микроэлементы.
Видео дня. Почему болит желудок
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Напитки, понижающие давление
Напитки, понижающие давление
Названа правильная прическа во время пандемии
Названа правильная прическа во время пандемии
Мясников оценил риск заражения COVID-19 у онкобольных
Мясников оценил риск заражения COVID-19 у онкобольных
Названы сроки стабилизации пандемии в Москве
Названы сроки стабилизации пандемии в Москве
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
02:12
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение