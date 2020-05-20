Почему витамины вам не помогут 

Многие привыкли пить витамины осенью, чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, и весной для профилактики авитаминоза. Но некоторые идут дальше и горстями принимают различные витамины и пищевые добавки. "Рамблер" разобрался, есть ли в этом реальная необходимость.

На самом деле витамины, как и любой другой препарат, должен назначать врач. При этом не просто так — для профилактики, а по показаниям, если они есть. Основанием для приема витамина могут клинические симптомы и/или анализ крови. В некоторых случаях достаточно общего или биохимического анализа, в других — необходимо проверить содержание конкретного витамина или микроэлемента.

Врачи не рекомендуют бесконтрольно принимать витамины, особенно если речь идет о комплексах. Во-первых, далеко не все из них хорошо сочетаются друг с другом, а во-вторых, человеку могут быть просто не нужны все витамины, содержащиеся в препарате. Чтобы выяснить, какого именно витамина или микроэлемента не хватает, нужно заподозрить его дефицит, сделать это может, только специалист. А вот "лишние" вещества, могут наоборот привести к печальным последствиям.

Так, например, доказано, что избыток бета-каротина провоцирует развитие рака легких у курильщиков, а прием фолиевой кислоты у женщин в менопаузе может способствовать развитию рака молочной железы.

Если человек полноценно, разнообразно и сбалансированно питается, то с едой он уже получает все необходимые витамины и микроэлементы.