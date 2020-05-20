Как магнитные бури влияют на здоровье 

Магнитные бури происходят в результате вспышек на солнце. Магнитосфера Земли защищает планету от солнечной радиации, но во время вспышек ветер от звезды продавливает эту невидимую оболочку. Так происходят магнитные бури. "Рамблер" рассказывает, как от них зависит здоровье человека.

Мнения ученых относительно влияния магнитных бурь на человека противоречивы. Все это происходит из-за того, что было проведено недостаточное количество исследований. Главной проблемой является то, что врачи не понимают, какие именно симптомы вызывают магнитные бури. У одних людей это может быть головная боль, а у других — повышенное давление. При этом, такие же симптомы происходят по ряду других случаев, поэтому влияние магнитных бурь на человека доказать очень тяжело.

Те врачи, которые утверждают о влиянии магнитных бурь на человека, называют определенные симптомы. Считается, что от вспышек на солнце страдают мететозависимые люди, например, гипертоники.

Среди симптомов от магнитных бурь можно выделить: повышение давления, головные боли, обострения хронических заболеваний и повышенная тревожность.

Несмотря на то, что влияние магнитных бурь не изучено до конца, врачи рекомендуют метеочувствительным людям в период вспышек на солнце оставаться дома и не перегружать свой организм, чтобы не вызвать неприятных последствий.