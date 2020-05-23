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Что будет с телом, если спать больше 8 часов 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Что будет с телом, если спать больше 8 часов
Фото: depositphotos.com
Все люди знают норму ежедневного сна, и по подсчетам врачей она составляет 8 часов. Те, кто мучается от недосыпа в рабочие дни, "досыпает" на выходных, и тогда на сон приходится гораздо больше, чем 8 часов. "Рамблер" рассказывает, почему так делать вредно.
На самом деле, переизбыток сна вреден не меньше, чем его недостаток. Существует несколько основных проблем и заболеваний, с которыми сталкиваются любители поспать.

Сильное чувство усталости

При долгом сне нарушаются циркадные ритмы человека, что приводит к такому же состоянию, как при недостатке сна. Так, человек, который спал очень долго, просыпается уставшим и разбитым. Это происходит из-за того, что организм уже должен проснутся, но все еще спит. Ему нужно питание и энергия, а он этого не получает, из-за чего начинаются проблемы.

Инфаркт и инсульт

Согласно исследованиям ученых из Гарварда, длительный сон на постоянной основе повышает риск болезней сердца на 30%. Когда человек находится во сне, в спокойном и расслабленном состоянии, в организме замедляется скорость кровообращения, из-за чего повышается давление и риск образования тромбов. Кроме того, во сне кислород медленнее доставляется к мозгу, что, в свою очередь, повышает риск инсульта.

Ожирение

По ночам обмен веществ человека замедляется. Если у вас всю жизнь был хороший метаболизм и вы не страдали от лишнего веса при переедании, а потом внезапно начали набирать, возможно, вы слишком много спите. Это стало причиной замедления обмена веществ и ожирения. Кроме того, пока человек спит, он просыпает главный прием пищи, из-за чего начинает есть вечером и ночью. Это тоже повышает риск ожирения.
Видео дня. Как не подцепить энцефалитного клеща
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ЗОЖ , Гарвардский университет
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