Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Напитки, понижающие давление 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Многие люди страдают от гипертонии, сами того не зная. Они испытывают неприятные ощущения во время перемены погоды или после употребления продуктов, повышающих давление. Те, кто следит за состоянием своего АД, принимают таблетки на регулярной основе, но все препараты имеют побочные эффекты. "Рамблер" рассказывает, как понизить давление с помощью напитков.

Зеленый чай

Несмотря на то, что в зеленом чае, как и в кофе, содержится кофеин, ученые утверждают, что он снижает давление. В Эдинбургском университете проводили исследования того, как этот напиток влияет на АД. Выяснилось, что он понижает и верхнее, и нижнее давление. Зеленый чай расширяет сосуды, предотвращает появление холестериновых бляшек и является мочегонным средством. В совокупности эти свойства дают подобный эффект. Также зеленый чай можно пить для укрепления сердца, так как в нем содержится калий.

Яблочный сок

В яблоках содержатся пектины. Они очищают сосуды и помогают им лучше работать. В них также содержится калий и магний, а эти витамины необходимы людям с повышенным давления для укрепления сердца. Рекомендуется пить яблочный сок за полчаса до приема пищи. Притом, не стоит употреблять его на голодный желудок, так как он повышает кислотность, что может привести к гастриту и язве.

Свекольный сок

Этот напиток также рекомендуют употреблять для понижения кровяного давления. Можно пить его в чистом виде, а можно разбавлять с медом или клюквенным соком 1:1. Во-первых, такой сок успокаивает нервную систему, а давление у многих людей часто вызвано стрессом. Как и другие напитки, свекла помогает расширять сосуды благодаря своим микроэлементам. Сок выводит лишнюю жидкость для организма. Все это помогает нормализовать АД.
Комментарии
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Создается впечатление, что мы чего-то не знаем»
«Создается впечатление, что мы чего-то не знаем»
Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус
Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус
Женщин предупредили о бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о бесплодии из-за коронавируса
Россиянин умоляет помочь дочери, которую не лечат
Россиянин умоляет помочь дочери, которую не лечат
«Тоталитаризм и произвол»: врач высказался о масках
«Тоталитаризм и произвол»: врач высказался о масках
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
00:15
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
Коронавирус
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение