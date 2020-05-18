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Назван самый полезный для здоровья сердца продукт 

Lenta.ru и ещё 17 13 часов назад
Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Фото: Lenta.ru
Самым полезным для здоровья сердца продуктом являются грецкие орехи. Об этом сообщила доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, пишет Lavanguardia.
По словам эксперта, в составе этого продукта, в отличие от других орехов, больше альфа-линоленовой кислоты. «Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля», — пояснила Ферре.
Кроме того, специалист отметила антиоксидантные и противовоспалительные свойства продукта.
Ранее ученые Университета Арокопио в Греции показали, что употребление продуктов с высоким содержанием витамина D может оказывать защитное воздействие на сердце. Исследование проводилось в течение 2001-2012 годов с участием 1514 мужчин и 1528 женщин из района Больших Афин в Греции. При низком, среднем и высоком уровне потребления витамина D сердечно-сосудистые события (такие как сердечные приступы и инсульты) наблюдались у 24, 17 и 12 процентов мужчин, соответственно, а также у 14, 10 и 11 процентов женщин, соответственно.
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