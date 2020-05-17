Как подготовить организм к употреблению алкоголя 

Похмелье — реакция организма на токсичные вещества, которые появляются после расщепления спирта. Многие люди очень тяжело переносят утро после вечеринки и поэтому для них важно грамотно подготовить свой организм к тому, что он будет отравлен алкоголем. "Рамблер" собрал самые известные рецепты.

Абсорбент

Относительно этого пункта мнения медиков разделились. Одни утверждают, что прием абсорбента перед вечеринкой не поможет, но другие уверяют, что стоит это делать для помощи организма. Некоторые люди, которые уже попробовали такой способ также утверждают, что подобные препараты облегчают состояние на утро. Считается, что часть удара на организм получает сорбент, а токсичные вещества не задерживаются в организме.

Съешьте клетчатку

Все знают о том, что перед вечеринкой нужно плотно поужинать, но большинство уверены, что нужно употреблять жирную пищу. Однако она оказывает только временный эффект, а позднее сделает еще хуже, ведь такие блюда сильно влияют на печень. Врачи рекомендуют сделать упор в сторону пищи с высоким содержанием клетчатки. Она ускоряет обмен веществ, тем самым помогает перерабатывать токсичные вещества, а также помогает желудочно-кишечному тракту. Клетчатка содержится в бобовых, ягодах и капусте.

Выпейте чай

Крепкий чай помогает медленнее пьянеть, а его свойства схожи с теми, которые имеют абсорбенты. Так, он поможет быстрее вывести все вещества, которые стали результатом распада этанола. Однако, зеленый чай полезен для печени, так как содержит в себе аминокислоты и витамин Р. Точно такие же вещества содержатся в кофе, но этот напиток вызывает обезвоживание организма.