Группа крови: что может выявить обычный анализ

Группа крови и резус фактор наследуются от родителей и остаются неизменными в течение всей жизни. В нашем организме кровь выполняет множество функций: помогает дышать, защищает нас от «непрошенных гостей» — вирусов, бактерий, выводит продукты обмена веществ, поддерживает температуру тела и т.д. При любом сбое организма анализ крови — один из самых надежных и информативных способов выяснить, что послужило тому причиной.

Иванченко Светлана Александровна врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте

Самая редкая группа крови

В настоящее время самой древней (появилась примерно 40000 лет назад) и самой распространенной из существующих групп крови является первая группа 0 (I), ею обладают от 40 до 50% всех людей. Самой редкой считается группа крови АВ (IV), которая появилась примерно тысячу лет назад, и, как считается, не в результате эволюционных приспособлений к изменившимся условиям обитания, а в результате смешения рас индоевропейцев и монголоидов. Ею обладают только 5% людей.

Из пальца или вены: в чем разница

Существует большое количество анализов крови: общий (клинический), биохимический, иммунологический, гормональный, определение функций свертывающей и антисвертывающей системы и т.д Забор крови для анализа можно производить из капилляров (кровь из пальца) или из вены. Существует Национальный стандарт РФ по обеспечению качества лабораторных исследований, на основании которого взятие образца крови для исследования проводится из венозной крови. Венозная кровь — лучший материал для определения гематологических, биохимических, гормональных, серологических и иммунологических показателей. Использование капиллярной крови в сравнении с венозной может быть менее точным в связи с процедурой взятия крови (попадание тканевой жидкости, образование микросгустков, объем ограничен, что затрудняет проверку результата) и менее информативным.

Интерпретировать полученный анализ крови должен только специалист. По результатам анализов крови можно выявить инфекционные и аллергические процессы в организме, злокачественные новообразования и лейкозы. Определенный анализ крови покажет, как работает печень, почки, нарушен ли водно-солевой обмен и баланс микроэлементов (калия, кальция) и многое-многое другое.

Влияет ли кровь на характер?

В последнее время появилось много исследований о влиянии группы крови на характер человека. Они очень популярны в Японии и США. По мнению японцев, группа крови в большей степени определяет характер и индивидуальные особенности человека, чем рождение его под тем или иным знаком зодиака. Многие ученые полагают, что это связано с эволюционным процессом, во время которого, исходя из изменяющихся климатических условий и образа жизни, кровь трансформировала свои качества. Также в последние годы ряд исследований доказал, что группы крови играют важную роль в развитии нервной системы, а значит могут оказать влияние и на возникновение и развитие когнитивных нарушений.

Как улучшить показатели

Можно ли сделать что-то полезное для собственной кровеносной системы? Да. Немаловажную роль играют физические нагрузки и рациональное питание. При регулярных занятиях спортом увеличивается количество эритроцитов и количество гемоглобина в них, что повышает уровень кислорода в крови. Тем самым повышается сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, улучшается питание органов и тканей организма, У тренированных людей увеличивается и количество лимфоцитов — белых кровяных телец.

Лимфоциты вырабатывают вещества, которые нейтрализуют различные яды, поступающие в организм или образующиеся в организме. Увеличение количества лимфоцитов — одно из доказательств того, что в результате физических упражнений увеличиваются защитные силы организма, повышается устойчивость организма против инфекции. Режим питания, состав принимаемой пищи, перерывы между приемами пищи — все это оказывает существенное влияние на ряд показателей крови. Правильное питание — залог не только здоровья всего организма в целом, но и крови в частности.