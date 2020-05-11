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Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет во время самоизоляции 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Фото: РИА Новости
Полноценный сон помогает иммунитету человека, а конфеты и булочки снижают иммуноответ организма, рассказала РИА Новости врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
"Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее 6 часов в сутки, большинству нужно 7-8 часов",
— сказала она.
По ее словам, сейчас во время распространения коронавируса, нужно уделять внимание физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.
Стоит уделить внимание и правильному питанию.
"Именно сейчас не время для каких-то экспериментов со своим питанием — голодания, диет, монодиет. Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба. Простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ — булочки и конфетки — лучше на них не налегать, а вот фрукты в своем составе имеют витамины, клетчатку",
— советует врач.
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ЗОЖ , Новости , РИА Новости
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