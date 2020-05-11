Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет

Полноценный сон помогает иммунитету человека, а конфеты и булочки снижают иммуноответ организма, рассказала РИА Новости врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.

"Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее 6 часов в сутки, большинству нужно 7-8 часов",

— сказала она.

По ее словам, сейчас во время распространения коронавируса, нужно уделять внимание физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.

Стоит уделить внимание и правильному питанию.

"Именно сейчас не время для каких-то экспериментов со своим питанием — голодания, диет, монодиет. Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба. Простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ — булочки и конфетки — лучше на них не налегать, а вот фрукты в своем составе имеют витамины, клетчатку",

— советует врач.