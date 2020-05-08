Особенно после 30: зачем все стали пить коллаген

В последнее время в Сети все больше пишут о питьевом и порошковом коллагене, который набирает все большую популярность из-за своих особых свойств. "Рамблер" разбирался, в чем фишка популярного метода.

Что это такое

Коллаген — нитевидный белок, входящий в состав всех тканей человеческого организма. Именно он отвечает за молодость и упругость нашей кожи и тканей, участвует в строительстве "суставов", волос, сухожилий и ногтей, образует стенки вен и артерий и капилляров. С возрастом запасы коллагена истощаются, и человеческий организм быстро начинает это показывать.

Конечно, особая популярность коллагена связана с желанием как можно дольше не видеть на своем лице морщины и обеспечить молодость нашей кожи. Важно, что выработка коллагена начинает замедляться в организме уже после 20 лет. К тому же на эти процессы пагубно действуют и курение, плохая экология, ультрафиолет, стресс, злоупотребление рафинированным сахаром и углеводами.

И с чем его едят

Особенно действенным способом пополнить запасы коллагена в организме считается его использование в пищу.

"Коллагеновые добавки можно использовать в том случае, если количество белка в рационе низкое, а количество питательных элементов оставляет желать лучшего. Хотите иметь эластичные мышцы и кожу — поддержите организм пищевыми добавками с коллагеном", — объясняет диетолог Зои Бингли-Пуллин.

Многие употребляют биодобавки с коллагеном. Не зря еще в 2017 году его продажи таблеток и порошков с добавлением коллагена в США выросли более чем на 30%. Однако специалисты утверждают, что лучше перед приемом таких добавок проконсультироваться со специалистом. И важно понимать, что от существующих морщин он не избавит, зато поможет избежать новых.

Однако сейчас особой популярностью пользуется питьевой коллаген. Микробиолог Брук Расселл советует использовать охлажденный жидкий коллаген или смешивать порошковый его вариант с холодным напитком (его пептиды растворяются в жидкости примерно как и другие растворимые белковые смеси).

Питьевой коллаген действует помогая синтезу собственного коллагена. Причем организм, как считают специалисты, сам решает на что направить силы нового коллагена — на эластичность или увлажнение кожи или на состояние волос. О том, что он эффективно справляется с этими задачами говорят многочисленные отзывы в Сети.

Помимо эффекта коллагена для кожи, мышц и волос есть также данные о том, что он влияет на другие процессы в организме. Так, коллагеновые добавки были признаны эффективными для лечения артрита и ушивания ран. Китайские ученые также выяснили, что прием добавок из куриного коллагена II типа эффективно контролирует воспалительные процессы у людей с ревматоидным артритом.

Интересно, что есть разные типы коллагена в зависимости от происхождения. По словам экспертов, человеку больше всего подходит морской коллаген, который получают из рыбы. Его структура больше всего похожа на человеческий белок и поэтому он быстрее проникает в кровоток. А животный коллаген усваивается хуже, но зато стоит дешевле.