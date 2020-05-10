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Что происходит с организмом, когда вы употребляете алкоголь 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Что происходит с телом, когда вы пьете алкоголь
Фото: depositphotos.com
Каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни употреблял алкоголь. Мы все знаем, насколько он вреден для разных органов, но не всегда понимаем, как именно происходит его действие. "Рамблер" рассказывает, как спиртное влияет на организм после его попадания.

Желудок

Существует миф о том, что еда абсорбирует алкоголь, но это на самом деле не так. Еда помогает пьянеть медленнее. Дело в том, что, пока пища не переварилась в вашем желудке, она может подготовить организм к переработке алкоголя. Если начинать пить, когда вы голодны, спиртное сразу же попадает в желудок, а затем в кишечник. Кроме того, алкоголь может повредить слизистую желудка, так как в нем содержится спирт. Именно поэтому у тех, кто злоупотребляет такими напитками, появляется язва, гастрит и панкреатит.

Печень

Печень является непосредственным участником этого процесса, так как она расщепляет токсины и помогает им быстрее выходить из организма. Когда человек выпивает, его печень начинает трудиться. Если он выпивает много и часто, она устает и токсины не выводятся из тела гораздо дольше. Из-за этого появляется цирроз. Также при частом и обильном опьянении начинают отмирать некоторые клетки этого органа. У алкоголиков печень не успевает восстановиться из-за регулярного попадания спирта в организм, поэтому у них появляются проблемы с этим органом.

Мозг

Существует мнение, что алкоголь убивает клетки мозга. На самом деле, он их просто подавляет. Спирт попадает кровь, а она, в свою очередь, циркулирует по организму и попадает в мозг. Когда алкоголь проникает в организм, он попадает в рецепторы, которые начинают плохо передавать мозгу сигналы организма. Из-за этого во время опьянения случаются сбои в координации, речи и памяти. Именно из-за этого и получается чувства расслабления, когда вы употребляете алкоголь.
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