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Любовь «помогает» бороться с лишним весом 

Вечерняя Москва + ещё 1 4 часа назад
Любовь «помогает» бороться с лишним весом
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из Медицинской Школы Айкана в Маунт Синай выяснили, что окситоцин, который известен как «гормон любви», помогает при лечении ожирения, а также остеопороза, пишет сайт argumenti.ru.
Согласно информации исследователей, дефицит окситоцина приводит к набору лишних килограммов, а также к ломкости костей. После проведенного эксперимента на мышах, это предположение было подтверждено.
Однако есть и подводные камни в этом открытии. Ученые объясняют, что «гормон любви» имеет двойственное воздействие как на костную, так и на жировую ткань. Если речь идет о костях, окситоцин положительно влияет на формирование клеток, разрушающих кости. Вместе с тем он же в итоге блокирует их деятельность. Также неоднозначно гормон влияет и на жировые клетки. Он «мешает» разрастаться жировым тканям, но и не позволяет переходить белому жиру в бурый.
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