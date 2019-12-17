Любовь «помогает» бороться с лишним весом

Ученые из Медицинской Школы Айкана в Маунт Синай выяснили, что окситоцин, который известен как «гормон любви», помогает при лечении ожирения, а также остеопороза, пишет сайт argumenti.ru.

Согласно информации исследователей, дефицит окситоцина приводит к набору лишних килограммов, а также к ломкости костей. После проведенного эксперимента на мышах, это предположение было подтверждено.

Однако есть и подводные камни в этом открытии. Ученые объясняют, что «гормон любви» имеет двойственное воздействие как на костную, так и на жировую ткань. Если речь идет о костях, окситоцин положительно влияет на формирование клеток, разрушающих кости. Вместе с тем он же в итоге блокирует их деятельность. Также неоднозначно гормон влияет и на жировые клетки. Он «мешает» разрастаться жировым тканям, но и не позволяет переходить белому жиру в бурый.