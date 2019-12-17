Как теплая зима отразится на здоровье россиян

Наступившую зиму синоптики уже окрестили "вишневой" из-за аномально высоких температур. Пока одни россияне скучают по настоящей снежной зиме, другие радуются, что хотя бы в этом сезоне не придется прятаться от морозов. Однако медики предупреждают, — теплая зима зачастую негативно сказывается на здоровье. Почему? Разбирался "Рамблер".

Несмотря на то, как низко падает столбик термометра в зимний период, именно в это время иммунитет человека ослабевает.

Однако сильные морозы убивают вирусы, в то время, как оттепель наоборот их подпитывает, — опасные бактерии начинают мутировать, что провоцирует появление вирусных пневмоний.

Если вовремя распознать заболевание, серьезных проблем можно избежать. Однако, запустив его, человек рискует столкнуться с осложнениями. Чаще всего у пациентов наблюдаются проблемы с дыханием, сильный кашель, боль на вдохе и выдохе, повышенная температура и ощущение нехватки воздуха.

Другая опасность, поджидающая россиян в период теплой зимы, — высокая влажность воздуха. При обильных осадках особую нагрузку испытывают легкие и сердце: в это время давление падает, а кровь перераспределяется в организме.

Вот почему в ближайшие три месяца врачи рекомендуют россиянам сосредоточиться на своем здоровье. Чтобы предотвратить простуду, медики советуют высыпаться, правильно питаться, а также не пренебрегать физическими нагрузками.