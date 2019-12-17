Пара этих фруктов в день спасет сердце и сосуды

Пара яблок в день спасет сердце и сосуды

Британские ученые провели исследование и выяснили, что яблоки помогают снизить уровень холестерина в крови и отлично защищают от заболеваний сердца, пишет газета The Times.

Эксперты выяснили, что яблоки богаты клетчаткой и соединениями, которые улучшают функцию кровеносных сосудов. Кроме того, данные вещества существенно снижают показатели плохого холестерина, способствующего укреплению и сужению артерий, что ведет к инсульту и сердечному приступу.

Для того чтобы прийти к такому выводу, специалисты из Университета Рединга провели эксперимент. В нем приняли участие 40 человек среднего возраста. Ученые попросили одну половину испытуемых в течение двух месяцев съедать два яблока в день, а другую — пить сок этих плодов. Спустя некоторое время группы поменялись.

Оказалось, что у людей, которые употребляли в пищу яблоки, заметно снижался холестерин. В результате эксперты установили: если ввести в свой ежедневный рацион два яблока, то это может оказать значительное влияние на показатели здоровья сердца и сосудов.

Ранее стало известно, что в США начали продавать яблоки, не подверженные естественному разложению. Они могут храниться в холодильнике 10-12 месяцев.