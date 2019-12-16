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Россиянам посоветовали голодать, чтобы решить свои проблемы 

Ura.Ru + ещё 3 29 минут назад
Россиянам советуют голодать, чтобы решить проблемы
Фото: Ura.Ru
Отказ от пищи на 12—36 часов может быть полезным для здоровья. Об этом заявил доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова Валерий Сергеев.
При регулярном коротком голодании организм человека отказывается от чужеродных элементов, превращая их в глюкозу, и начинает получать энергию из жирных кислот. Это ведет не только к снижению веса, но и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. «Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — приводит RT слова специалиста.
По словам Сергеева, наиболее мягкая система включает в себя питание по принципу «12/12», когда ужинать нужно не позднее 19:00, а завтракать — в 07:00. Система 14/10 подразумевает ужин не позже 18:00, а завтрак в 08:00. Желающим нарастить мышечную массу врач советует питаться по принципу «16/8», где ужин должен проходить в 16:00, а завтрак в 08:00. Кроме этого, отмечается важность потребления воды при следовании любой схеме питания.
От полноценного потребления еды можно отказываться в выходные. В такие дни мужчинам можно ограничивать рацион 600 калориями, а женщинам — 500. Но людям, имеющим проблемы со здоровьем, следует проконсультироваться с врачом перед применением практики голодания.
Ранее стало известно, от чего россияне набирают вес. По словам экспертов, люди стали реже готовить дома и стали отдавать предпочтение легкоусваемовой продукции с большим количеством жиров, совмещенных с солью и сахаром. Это, вкупе с малоподвижным образом жизни, приводит к увеличению массы тела, пишет «Национальная служба новостей».
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Теги:
ЗОЖ , Новости , Валерий Сергеев
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