Почему нельзя есть макароны и сосиски

Против употребления детьми сосисок и макарон высказываются врачи-диетологи, видящие проблему в питании детей. "Рамблер" рассказывает, почему растущему организму вредно употреблять в пищу макаронные и колбасные изделия.

Специалисты приравнивают сосиски к таким продуктам, которые можно съесть только в крайнем случае, когда в холодильнике, можно сказать, мышь повесилась. В первую очередь подобные продукты не рекомендовано употреблять детям, поскольку в сосисках содержится не так уж много мяса, а состав изобилует различными добавками, например, фосфатами, выводящими кальций из организма. Кроме того, даже если в изделиях не будет усилителей вкуса, то там обязательно будут такие консерванты, как нитрит натрия, без которого сосиски бы сразу испортились. Если речь идет о ребенке, то растущему организму будет крайне нежелательно употреблять продукты, в составе которых есть вещества, блокирующие нормальное дыхание. Усугубляется ситуация тем, что у детей обменные процессы и строительство новых тканей идет очень быстро, поэтому нарушения, вызванные фосфатами, могут быть чреваты.

Макароны сами по себе разные: есть мягкие изделия из высших сортов пшеницы, их в основном и дают детям, поскольку пасту из твердых сортов детям тяжело прожевать и усвоить. Макароны, которые в основном употребляют дети, похожи на кашу. Такие изделия очень сильно повышают уровень глюкозы в крови, который потом быстро падает из-за выделения большого количества инсулина. В связи с этим организм тут же будет требовать уравновесить вещества, из-за чего проснется тяга ко всему сладкому. В итоге, поскольку диабет сейчас все больше молодеет, у ребенка могут начаться проблемы с данным заболеванием, он может быть подвержен перепадам настроения и лишнему весу. Диетологи приравнивают кормление детей макаронами к употреблению ими сахара.

Кроме того, макароны в основном делаются из белой, очищенной муки, поэтому в них нет никаких витаминов, микро— и макроэлементов. Изделия способны лишь утолить голод и не более того. Чтобы обеспечить ребенка витаминами врачи советуют давать ребенку гречку с мясом курицы, индейки или кролика, а в дополнение омлет, тушеные овощи и салат.