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Какие медицинские услуги вам обязаны оказать бесплатно 

Рамблер 3 часа назад
Какие услуги врачи обязаны оказать бесплатно
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что за счет полиса ОМС пациентам должны оказывать бесплатную помощь при возникновении множества проблем, нередко в поликлиниках мы слышим о том, что справиться с тем или иным недугом можно только "за деньги". "Рамблер" решил вспомнить несколько медицинских услуг, за которые люди платят, не подозревая, что их обязаны предоставлять бесплатно.

Ожирение

Зачастую людей, страдающих от лишнего веса, медики направляют к диетологам, лечение у которых стоят немалых денег. А между тем полис ОМС предусматривает борьбу даже с избыточным весом.
Врач-терапевт обязан отправить вас на прием к гинекологу, урологу, кардиологу, эндокринологу, психиатру и диетологу. После посещения специалистов, можно будет установить причины набора веса.
Помимо этого доктор должен рассчитать, сколько калорий необходимо потреблять именно вам, чтобы начать худеть.

Услуги стоматолога

Многие люди убеждены, что по полису ОМС стоматологи предоставляют строго ограниченный перечень услуг. Однако это совершенно не так. Бесплатно у стоматолога вы, как минимум, можете избавиться от кариеса, удалить зубные отложения и получить анестезию. И это лишь самые базовые услуги, который предоставит вам специалист. С их полным списком можно ознакомиться на сайте Территориального фонда ОМС.

МРТ, УЗИ и КТ

Если врач-терапевт назначил вам одно из указанных обследований, его должны предоставить абсолютно бесплатно. Как правило, специалист назначает процедуру, если в ней есть необходимость для постановки диагноза. Однако самостоятельно без направления и определенных жалоб пройти МРТ, УЗИ или КТ не удастся.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
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