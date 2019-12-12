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5 причин, почему мы переедаем зимой 

Yellmed 1 час назад
5 причин, почему мы переедаем зимой
Фото: Yellmed
Этому есть рациональное объяснение — холода. Но как же бороться с зимним перееданием?

Не мерзнем

Мы тратим силы, чтобы согреться. Минусовая температура делает свое дело: организм берет много энергии, чтобы поддержать тепло. Когда мерзнем, хотим есть.
Если не планируете набрать лишний вес, старайтесь меньше мерзнуть. Термобелье и теплая удлиненная верхняя одежда зимой предпочтительнее укороченных джинсов и пуховичков.

Бессонница и аппетит

Постоянные сумерки за окном превращают весь день в борьбу с сонливостью. Мы хотим спать намного раньше: все дело в мелатонине, который синхронизирует сон и бодрствование. Зимой из-за темноты он вырабатывается намного раньше — и человек ощущает себя вялым, обессиленным.
Из-за этого биоритмы сбиваются и ночью тяжелее уснуть. Если недосыпаем, в организме образуется больше гормона грелина: он стимулирует аппетит. А вот количество гормона лептина, ответственного за чувство сытости, напротив, снижается.
Следите за биоритмами: спите в темноте, вечером зажигайте больше света, чтобы не дремать раньше времени. Прогулки на свежем воздухе уменьшают чувство голода и избавляют от навязчивых мыслей о еде.

Накапливаем жировую прослойку

Зимой обмен веществ замедлен: организм стремится отложить побольше в жировую прослойку. Хочется взять порцию посолиднее: так будет проще «запастись излишками».
Именно поэтому в холода особенно трудно похудеть: сначала будет «сгорать» мышечная масса, а нужный организму жирок уйдет в последнюю очередь.
Чтобы противостоять этому процессу, повышайте свою физическую активность, разгоняйте метаболизм правильным питанием. Не налегайте на изнуряющие виды спорта: достаточно приятной активности типа плавания, танцев, катания на лыжах.

Вода в дефиците

Да, зимой мы не хотим пить так часто, как летом. Но организму воды требуется ничуть не меньше, чем в теплое время. Жар от батарей и горячий воздух из кондиционеров пересушивают кожу, мы теряем жидкость. Из-за холода жажда практически не ощущается: вместо этого кажется, что мы голодны.
Чтобы не попасться на уловку организма, при остром желании что-то съесть выпейте воды. Вероятно, именно этого и не хватало.

И снова стрессы

Да, отсутствие солнца вводит в уныние: витамин D уже не вырабатывается в нужном количестве. Без него страдает выработка гормона серотонина, ответственного за ощущение радости. Нервозы и страхи, связанные с работой и проблемами в личной жизни, способствуют выработке гормонов стресса — кортизола и адреналина.
Все эти факторы продуцируют сигналы в мозг, буквально говорящие: «Ты в беде, нужна подпитка». Говоря простым языком, организм слышит: «Надо поесть».
Гормон серотонин можем получить из еды: продукты с триптофаном и глюкозой провоцируют его ускоренную выработку. Есть и обратная сторона: подсаживаясь на такой алгоритм, мы начинаем «заедать» проблемы, чтобы восполнить дефицит гормона.
Старайтесь получать триптофан из полезной еды: семян тыквы, кунжута, яичного белка, бананов, спирулины.
Уровень счастья можно и нужно поддерживать не только едой, но и творческой работой, общением с любимыми людьми, приятными занятиями.
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