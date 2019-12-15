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Как я перестала стричь ногти на ногах 

Рамблер 8 часов назад
Как я перестала стричь ногти на ногах
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Ногти на ногах требуют не меньшего внимания, чем ногти на руках, даже несмотря на то, что большую часть времени их вообще никто не видит. Раньше я все делала неправильно и получила закономерный результат — вросший ноготь. Чтобы восстановить его форму пришлось обратиться к врачу-подологу, который занимается лечением ногтей на ногах. Оказалось, что виновата я сама, а все потому, что неправильно стригла ногти.
Чтобы избежать проблем с возможным инфицированием и предотвратить врастание ногтей, нужно научиться их правильно стричь. Ни в коем случае нельзя полностью срезать свободный край ногтя, в этом месте кожа очень чувствительная, может развиться воспаление. Обязательно нужно оставлять уголки.
Для стрижки ногтей на ногах лучше всего использовать специальные ножницы или кусачки, они прямой формы, а не закругленной. После стрижки можно воспользоваться пилочкой, однако нужно следить за тем, чтобы не спилить случайно уголки, а еще нельзя подпиливать влажные ногти, иначе их можно повредить.
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Комментарии 9 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ
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