Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Из-за ошибки женщине провели операцию «наживую»
Из-за ошибки женщине провели операцию «наживую»
Новости
Игру на духовых инструментах признали полезной
Игру на духовых инструментах признали полезной
Новости
Какими продуктами укрепляют уставшую печень
Какими продуктами укрепляют уставшую печень
ЗОЖ
Выяснилось, как восстановить печень после алкоголя
Выяснилось, как восстановить печень после алкоголя
Болезни и лекарства

Что я ем, чтобы жить долго 

Рамблер 3 часа назад
Что я ем, чтобы жить долго
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует личные истории от наших читателей. Обсудить их мнение предлагаем в комментариях.
О долголетии слишком много говорят, и точки зрения у всех на этот счет разные. Но мне точно понятно, что питание играет одну из важнейших ролей в качестве жизни.
Следуя примеру моей 87-летней бабушки, я уделяю особенное внимание тому, что ем и пью.
Во-первых, вода — это жизнь. Каждый день я пью столько воды, сколько могу, и именно ею заменяю другие напитки. Натощак пью воду с лимоном (это запускает пищеварительную систему), а днем выпиваю огуречно-имбирную воду, которая прекрасно поддерживает иммунитет.
По мере возможностей, в салаты я пытаюсь добавлять авокадо. Известно, что у авокадо целый список полезных для человека качеств. Так, оно нормализует кровообращение и снижает "плохой" холестерин. Ученые, кстати, считают, что половинка авокадо в день снизит "плохой" холестерин на 8%.
Примерно такое же действие оказывают грецкие орехи, которые признаны источником альфа-линоленовой кислоты (ALA), являющийся одним из видов полиненасыщенных жирных кислот.
Кстати, ученые выяснили, что люди, которые часто употребляют продукты из цельного зерна, на 31% меньше рискуют заработать онкологию или сердечно-сосудистые заболевания.
При этом я, как бы банально это не звучало, максимально сокращаю употребление жирной и тяжелой обработанной пищи, добавляя в рацион как можно больше сезонных овощей и фруктов. Особеннно полезны брокколи, фасоль, помидоры.
Еще от бабушки я узнала старый секрет, который использовали во многих восточных странах. Там уникальным целебным продуктом считалось масло черно тмина. В нем содержатся кальций, фосфор, цинк, витамины A, B, C, E, незаменимые аминокислоты омега-3, 6, 9, а также железо, марганец и флавоноиды.
Неудивительно, что оно укрепляет иммунитет, снижает сахар в крови, выводит токсины и шлаки. Я принимаю по ложке такого масла натощак, запивая стаканчиком воды с медом. Но в такой "диете" я делаю несколько месяцев перерыва.
Видео дня. Врачи призвали мужчин сбрить бороды
Комментарии 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за ошибки женщине провели операцию «наживую»
Из-за ошибки женщине провели операцию «наживую» 1
Игру на духовых инструментах признали полезной
Игру на духовых инструментах признали полезной
Какими продуктами укрепляют уставшую печень
Какими продуктами укрепляют уставшую печень 1
Выяснилось, как восстановить печень после алкоголя
Выяснилось, как восстановить печень после алкоголя 11
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС 4
Видео
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
00:30
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
ЗОЖ
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
Самые важные факты о глазах
04:50
Самые важные факты о глазах
ЗОЖ
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
01:53
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
ЗОЖ Новости
Как понять, что у вас проблемы с щитовидкой
26:05
Как понять, что у вас проблемы с щитовидкой
ЗОЖ Болезни и лекарства
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
00:42
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
ЗОЖ
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Где больше всего пьют в России
01:23
Где больше всего пьют в России
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение