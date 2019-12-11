Что я ем, чтобы жить долго

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О долголетии слишком много говорят, и точки зрения у всех на этот счет разные. Но мне точно понятно, что питание играет одну из важнейших ролей в качестве жизни.

Следуя примеру моей 87-летней бабушки, я уделяю особенное внимание тому, что ем и пью.

Во-первых, вода — это жизнь. Каждый день я пью столько воды, сколько могу, и именно ею заменяю другие напитки. Натощак пью воду с лимоном (это запускает пищеварительную систему), а днем выпиваю огуречно-имбирную воду, которая прекрасно поддерживает иммунитет.

По мере возможностей, в салаты я пытаюсь добавлять авокадо. Известно, что у авокадо целый список полезных для человека качеств. Так, оно нормализует кровообращение и снижает "плохой" холестерин. Ученые, кстати, считают, что половинка авокадо в день снизит "плохой" холестерин на 8%.

Примерно такое же действие оказывают грецкие орехи, которые признаны источником альфа-линоленовой кислоты (ALA), являющийся одним из видов полиненасыщенных жирных кислот.

Кстати, ученые выяснили, что люди, которые часто употребляют продукты из цельного зерна, на 31% меньше рискуют заработать онкологию или сердечно-сосудистые заболевания.

При этом я, как бы банально это не звучало, максимально сокращаю употребление жирной и тяжелой обработанной пищи, добавляя в рацион как можно больше сезонных овощей и фруктов. Особеннно полезны брокколи, фасоль, помидоры.

Еще от бабушки я узнала старый секрет, который использовали во многих восточных странах. Там уникальным целебным продуктом считалось масло черно тмина. В нем содержатся кальций, фосфор, цинк, витамины A, B, C, E, незаменимые аминокислоты омега-3, 6, 9, а также железо, марганец и флавоноиды.

Неудивительно, что оно укрепляет иммунитет, снижает сахар в крови, выводит токсины и шлаки. Я принимаю по ложке такого масла натощак, запивая стаканчиком воды с медом. Но в такой "диете" я делаю несколько месяцев перерыва.