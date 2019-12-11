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Какими продуктами укрепляют уставшую печень 

Рамблер 2 часа назад
От нормального функционирования печени зависит уровень токсинов и желчи в нашем организме, а также усваивание и распределение питательных веществ.
Фактически, от ее работы, зависит здоровье многих других органов, но современый образ жизни и вредные привычки зачастую заставляют печень сильно уставать.
Как выяснил "Рамблер", врачи выделяют список продуктов, которые помогут укрепить уставшую печень.
Так, особое внимание стоит уделить фруктам, которые содержат массу полезных веществ. В частности, мякоть грейпфрута богата витамином С и антиоксидантами, которые укрепят печень и минимизируют воспалительные процессы.
Также богат антиоксидантами виноград — в его мякоти и косточках содержатся вещества, защищающие печень от повреждений и воспалений. Кроме того, отличными помощниками печени станут авокадо, лимоны и яблоки.
Из овощей особенно полезной станет морковь, так как она содержит флавоноиды, укрепляющие печень. Свекольный сок также снабдит организм антиокидантами и предотвратит окислительные повреждения печени. Кроме того, положительно повлияют на печень брокколи и брюссельская капуста.
Эксперты отмечают, что орехи приносят особую пользу для укрепления печени. Так, грецкие орехи содержат аргинин, который оперативно выводит из печени токсины.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
ЗОЖ , Видео
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