Ученые разработали вакцину от аллергии на березу

Ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы

На базе Института иммунологии ФМБА России разработана персонифицированная вакцина от аллергии на пыльцу березы, пишет «Медвестник» со ссылкой на руководителя ведgмства Владимира Уйбу.

Разработкой препарата занимались российские и австрийские ученые. Ранее ТАСС писал, что вакцина уже вышла на доклинические испытания.

«По сути это будет персональное лекарственное средство против аллергии. Мы надеемся, что быстро проведем доклинические исследования такой важной вакцины. Если все пойдет хорошо, то мы получим ее к 2021 году»,

Предполагается, что лекарство будет облегчать не только сезонные проявления чувствительности к пыльце березы, но и перекрестные пищевые реакции. У чувствительных к березе аллергиков зачастую встречаются сложности с употреблением в пищу сырых яблок, груш, моркови, косточковых фруктов и орехов.

Аллерголог-иммунолог Ирина Сидоренко рассказывала в интервью медицинскому журналисту Алле Астаховой, что минувшей весной особенно плохо пришлось москвичам с аллергией на березу и ольху. Из-за ранней, сухой и теплой весны концентрация пыльцы в воздухе превышала рекорды 2011 года. Тогда препараты с выраженной эффективностью потребовались даже пациентам, находившимся в ремиссии более пяти лет.

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал о совместной разработке Медицинского университета имени Сеченова и Венского медуниверситета. Ученые создают вакцину от аллергии на кошек, ориентированную на восемь основных аллергенов, содержащихся в шерсти, слюне и поте животных.

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