Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как красная икра может навредить здоровью
Как красная икра может навредить здоровью
ЗОЖ
Как понять, что у вас появилась зависимость
Как понять, что у вас появилась зависимость
Болезни и лекарства
Люмбальная пункция: для чего ее назначают
Люмбальная пункция: для чего ее назначают
Болезни и лекарства
Шизофреников будут вычислять по анализу крови
Шизофреников будут вычислять по анализу крови
Болезни и лекарства

Ученые узнали, как защитить печень от воздействия алкоголя 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Ученые Цзилиньского сельскохозяйственного университета выяснили, какие продукты могут восстановить печень после воздействия на этот жизненно важный орган алкоголя.
Они провели ряд экспериментов на мышах с помощью лактобактерий — Lactobacillus rhamnosus.
Почему были взяты именно эти бактерии? Во время экспериментов, проведенных ранее, ученые установили, что лактобактерии усиливают барьерную функцию кишечника и улучшают иммунную систему слизистой желудка. Мало того, Lactobacillus rhamnosus — самый распространенный штамм этой группы микроорганизмов — положительно влияют на обмен жиров в печени путем регулирования экспрессии сигнального фактора.
После этого исследователи решили пойти дальше и выяснить, как влияют лактобактерии на печень, длительное время подвергавшуюся воздействию алкоголя и имеющей повреждения, приводящие к таким заболеваниям как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак.
Группу мышей в течение восьми недель спаивали алкоголем. После периода хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника (понизилась кислотность) и стал наблюдаться чрезмерный рост патогенных бактерий.
После этого их посадили на диету с высоким содержанием жиров и одновременно стали добавлять в пищу гранулы Lactobacillus rhamnosus в различных дозах. Эти гранулы содержали ферментированную жидкость L. Rhamnosus, а также добавки в виде крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы и мальтозы.
Результаты обрадовали ученых: введение гранул LGG способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. В организме мышей стал снижаться уровень липополисахарида и выработка триглицеридов, а также свободных жирных кислот и малонового диальдегида. Они отметили исчезновение алкогольного дисбактериоза и уменьшение накопления жира в печени.
Таким образом китайские ученые подошли к созданию новых препаратов для лечения болезней печени.
Кстати
Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах — йогурте, кефире, ряженке, простокваше, твороге, сметане и сырах мягких сортов. Лактобактерии давно используются в медицине в составе пробиотиков, регулирующих состав кишечной микрофлоры и повышающих иммунитет.
Российская Газета: последние новости
ХОБЛ необходимо включить в число социально значимых заболеваний ХОБЛ необходимо включить в число социально значимых заболеваний Медики назвали главные симптомы злокачественной опухоли глаза Медики назвали главные симптомы злокачественной опухоли глаза Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям
Комментарии 4 
Теги:
ЗОЖ , Видео , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как красная икра может навредить здоровью
Как красная икра может навредить здоровью
Как понять, что у вас появилась зависимость
Как понять, что у вас появилась зависимость
Люмбальная пункция: для чего ее назначают
Люмбальная пункция: для чего ее назначают
Шизофреников будут вычислять по анализу крови
Шизофреников будут вычислять по анализу крови
Герпес: разнообразие во всем
Герпес: разнообразие во всем
Видео
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
01:53
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
ЗОЖ Новости
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
00:42
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
ЗОЖ
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Где больше всего пьют в России
01:23
Где больше всего пьют в России
ЗОЖ
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
01:41
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
Новости
Роженицы обвинили роддом в детских травмах
00:46
Роженицы обвинили роддом в детских травмах
Новости
Какая температура тела на самом деле нормальная
26:08
Какая температура тела на самом деле нормальная
ЗОЖ Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение