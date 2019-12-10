Кому надо отказаться от соленых огурцов

По данным Росстата, за последние десять лет в России количество пациентов с гипертонией выросло более чем в полтора раза. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, терапевт Наталья Уразова прокомментировала тревожную статистику.

Специалист считает, что пугаться статистики не стоит, так как она говорит о том, что недуг, благодаря современным методам, стали чаще выявлять и более успешно лечить.

«Сегодня большой выбор эффективных лекарственных препаратов, поэтому люди не должны погибать от внутриартериального давления. Лечить гипертонию просто. И это профилактика инсульта и инфаркта»,

— отметила эксперт.

Наталья Уразова предупредила, что для профилактики гипертонии (если есть тенденция к повышению давления) или при лечении недуга надо перестать есть сладкое. Кроме того, отказ от соленых продуктов не менее важен, чем воздержание от десертов.

Также помимо правильного питания в списке — отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки.

По словам врача, на начальной стадии заболевания достаточно скорректировать факторы риска и при повышении давления принимать короткодействующие препараты.

«Больше всего влиянию высокого давления подвержены сосуды, головной мозг, сердце и почки. Препараты, прежде всего, должны защитить эти органы и нормализовать давление»,

— отметила специалист.