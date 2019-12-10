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Кому надо отказаться от соленых огурцов 

Medical Note 3 часа назад
Кому надо отказаться от соленых огурцов
Фото: Medical Note
По данным Росстата, за последние десять лет в России количество пациентов с гипертонией выросло более чем в полтора раза. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, терапевт Наталья Уразова прокомментировала тревожную статистику.
Специалист считает, что пугаться статистики не стоит, так как она говорит о том, что недуг, благодаря современным методам, стали чаще выявлять и более успешно лечить.
«Сегодня большой выбор эффективных лекарственных препаратов, поэтому люди не должны погибать от внутриартериального давления. Лечить гипертонию просто. И это профилактика инсульта и инфаркта»,
— отметила эксперт.
Наталья Уразова предупредила, что для профилактики гипертонии (если есть тенденция к повышению давления) или при лечении недуга надо перестать есть сладкое. Кроме того, отказ от соленых продуктов не менее важен, чем воздержание от десертов.
Также помимо правильного питания в списке — отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки.
По словам врача, на начальной стадии заболевания достаточно скорректировать факторы риска и при повышении давления принимать короткодействующие препараты.
«Больше всего влиянию высокого давления подвержены сосуды, головной мозг, сердце и почки. Препараты, прежде всего, должны защитить эти органы и нормализовать давление»,
— отметила специалист.
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