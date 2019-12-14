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Почему в однокомнатной квартире люди набирают вес 

Рамблер 4 часа назад
Почему в однокомнатной квартире люди набирают вес
Фото: depositphotos.com
Выяснилось, что проживание в однокомнатной квартире может привести к набору веса и даже ожирению. «Рамблер» попытался разобраться, каким образом маленькая жилая площадь влияет на наш организм.

Данные не врут

Ученые Стокгольмского университета провели наблюдение и пришли к выводу: нескольким людям опасно жить вместе в квартире, где есть только одна спальная комната. Специалисты заявили, что проживание в таких условиях приводит к развитию различных болезней, нервных расстройств, обусловленных набором лишнего веса. В отчетах об исследовании прописано, что такая жилплощадь будет тесной даже для одного человека и нам, привыкшим к свободному перемещению и существованию, до сих пор очень тяжело приспособиться к таким условиям. Если человеку приходится делить маленькое пространство с семьей, партнером или друзьями, неизбежно возникает ощущение нехватки личного пространства. Ощущения такого характера усиливают негативные эмоции, на фоне чего могут развиться апатия, нервозность и даже депрессия. Довольно часто люди заедают стресс, от чего могут набирать лишний вес. Плюс ко всему в однокомнатных квартирах нет сквозной вентиляции и часто не хватает воздуха. Поэтому, когда вы возвращаетесь домой после рабочего дня, вам может казаться, что в комнате очень душно. Риск заболеть в тесных квартирах всегда выше, ведь инфекция проще передается от человека к человеку.

Как правильно «заедать» стресс

Если вдруг вы испытываете сильное чувство раздражения и нервозность, а ваши руки так и тянутся съесть все то, что лежит в холодильнике, подумайте о правильном заедании стресса.
  1. Откажитесь от пищевых стимуляторов. В период стресса лучше отказаться от алкоголя и кофе. Они смогут дать вам только кратковременное расслабление или удовольствие. Лучше выпейте свежевыжатый сок, травяной чай или чистую воду.
  2. Употребляйте больше овощей и фруктов. Во время переживаний включите в свой рацион клетчатку. В фруктах содержатся сахара природного происхождения, которые помогут поднять вам настроение.
  3. Отложите диету до лучших времен. Не морите себя голодом и не снижайте ежедневную норму калорий. Ваш организм и нервная система и так находятся в дисбалансе, а дополнительная диета только усугубит ваше состояние.
  4. Приучите себя к здоровым перекусам. Забудьте о сладком, особенно в те моменты, когда испытываете наибольшее раздражение. Чтобы не бегать к холодильнику за очередным куском колбасы, нарежьте и разложите на несколько тарелок яркие овощи и расставьте их по дому.
  5. Принимайте витамины. Если стресс носит хронический характер, пропейте комплекс поливитаминов, магний и витамины группы В, которые оптимизируют функции центральной нервной системы. Только не забудьте проконсультироваться с врачом, который назначит правильные дозировки.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
ЗОЖ
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