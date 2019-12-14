Почему в однокомнатной квартире люди набирают вес

Выяснилось, что проживание в однокомнатной квартире может привести к набору веса и даже ожирению. «Рамблер» попытался разобраться, каким образом маленькая жилая площадь влияет на наш организм.

Данные не врут

Ученые Стокгольмского университета провели наблюдение и пришли к выводу: нескольким людям опасно жить вместе в квартире, где есть только одна спальная комната. Специалисты заявили, что проживание в таких условиях приводит к развитию различных болезней, нервных расстройств, обусловленных набором лишнего веса. В отчетах об исследовании прописано, что такая жилплощадь будет тесной даже для одного человека и нам, привыкшим к свободному перемещению и существованию, до сих пор очень тяжело приспособиться к таким условиям. Если человеку приходится делить маленькое пространство с семьей, партнером или друзьями, неизбежно возникает ощущение нехватки личного пространства. Ощущения такого характера усиливают негативные эмоции, на фоне чего могут развиться апатия, нервозность и даже депрессия. Довольно часто люди заедают стресс, от чего могут набирать лишний вес. Плюс ко всему в однокомнатных квартирах нет сквозной вентиляции и часто не хватает воздуха. Поэтому, когда вы возвращаетесь домой после рабочего дня, вам может казаться, что в комнате очень душно. Риск заболеть в тесных квартирах всегда выше, ведь инфекция проще передается от человека к человеку.

Как правильно «заедать» стресс