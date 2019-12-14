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Мифы о платной медицине, которые опустошают кошелек 

Рамблер 4 часа назад
Мифы о платной медицине, из-за которых мы беднеем
Фото: depositphotos.com
Вокруг платной медицины в России на протяжении десятилетий ходит множество мифов, в которые люди продолжают верить по сей день. "Рамблер" выбрал самые распространенные из них и решил объяснить, почему они недостоверны.

Зубной — это очень дорого

Многие взрослые люди годами не лечат зубы, просто потому, что боятся потратить на это половину своей годовой зарплаты. А между тем при наличии полиса обязательного страхования вы можете совершенно бесплатно пройти лечение у стоматолога, если вас беспокоит кариес, пульпит, зуб мудрости или травма челюсти. Более того, вам также обязаны бесплатно предоставить материалы, необходимые для лечения.

Самые компетентные врачи работают в частных клиниках

Одно из самых распространенных заблуждений по большей части складывается из-за обходительности врачей частных клиник. Мы привыкли, что там с нами непременно будут милы и подчеркнуто вежливы, в то время как в государственных больницах доктора не церемонятся. Однако происходит так во многом потому, что в последних учреждениях врачам необходимо за день принять огромное количество пациентов. Поэтому они подчас могут быть резки. Кроме того, не стоит забывать и о том, что порой медики совмещают работу в частной клинике с работой в государственной больнице, поэтому и там, и там вас может встретить один и тот же врач.

Вылечить сложную болезнь можно только за деньги

При небольшой простуде мы привыкли обращаться к районному доктору, но когда дело доходит до серьезных заболеваний мы доверяем лишь частным клиникам. Происходит так из-за незнания того, что благодаря полису ОМС можно вылечить множество болезней без вреда для кошелька. Чтобы узнать, положено ли в вашем случае бесплатное лечение, обратитесь к документу под названием "Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению".
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
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