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Можно ли погибнуть от переизбытка воды 

Рамблер 1 час назад
Большинство людей наверняка скажут, что отравиться водой невозможно. Хотя, некоторые, вероятно, добавят, если она не загрязнена/не заражена. Тем не менее, это не совсем так. «Отравиться» обычной водой можно, правда, это не будет отравлением в привычном понимании этого слова. О том, что же можно назвать «водным отравлением» и насколько это опасно, рассказывает «Рамблер».
Суточной нормой жидкости, которую обычно рекомендуют специалисты здоровым людям, считается объем в 2-3 литра. Но вот если сильно превысить этот «лимит», можно, оказывается, даже погибнуть от водной интоксикации.
Мало кто, конечно, способен, по собственной воле превысить рекомендованную норму в 2-3 раза (опасность представляют 7-8 литров воды в сутки), но такие случаи, увы, случались. Например, в 2005 году студент из США на спор выпил канистру воды объемом в 20 литров. Спасти юношу не удалось. Зафиксированы и другие случаи водной интоксикации.
Почему же так опасно выпивать много воды? Дело в том, что, увеличивая рекомендованную норму воды в день, мы слишком нагружаем почки, которые просто не успевают справляться с поступающей в организм жидкостью. Если воды чересчур много, возможно развитие отека мозга и легких. В организме нарушается баланс обменных процессов, вследствие чего человек может терять координацию движений, возникают трудности с речью, начинает тошнить. Все это — признаки водной интоксикации.
Чтобы не допустить беды, помните о рекомендованной суточной норме воды (в идеале она рассчитывается довольно просто: 35 г жидкости на 1 кг веса), собираясь по каким-то причинам увеличить объем потребляемой жидкости, обязательно прежде проконсультируйтесь с врачом.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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