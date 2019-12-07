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Доказано: уборкомания убивает иммунитет 

Работница 2 часа назад
Доказано: уборкомания убивает иммунитет
Фото: Работница
Ваш девиз: «Ни часу без уборки!»? Ваши дети по много раз на дню моют руки с антибактериальными средствами? Ваша кухонная столешница истерлась до состояния листика?
Пожалуй, имеет смысл узнать, что идеальная чистота — источник болезней.
Немецкие ученые Центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) подтвердили то, что известно многим ветеранам труда, работавшим в барокамерах: строгое обеззараживание и 100%-ная чистота обессиливает иммунитет.
Можно считать доказанной формулу: чем чище, тем меньше микробов, тем больше болезней.
Коллегам вторят американские и датские исследователи (университетов северной Каролины и Копенгагена): регулярно обеззараживая среду своего обитания дезинфицирующими средствами, мы нарушаем микробиоразнообразие и вредим здоровью — своему и окружающих.
В быту не так много опасных, реально патогенных микроорганизмов, но, борясь с ними химическими дезинфицирующими средствами, мы, во-первых, наносим вред организму, во-вторых, мешаем иммунитету тренироваться — приспосабливаться и противостоять внешнему воздействию.
Разумеется, это не значит, что надо бросить все и более не прикасаться к пылесосу. Но вполне можно снизить частоту обработок до разумных пределов и пользоваться старыми добрыми, натуральными методами — мылом, водой, содой… да, и веником! Собственный организм, природа скажут вам «спасибо», а счета за электричество повысят настроение.
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