Доказано: уборкомания убивает иммунитет

Ваш девиз: «Ни часу без уборки!»? Ваши дети по много раз на дню моют руки с антибактериальными средствами? Ваша кухонная столешница истерлась до состояния листика?

Пожалуй, имеет смысл узнать, что идеальная чистота — источник болезней.

Немецкие ученые Центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) подтвердили то, что известно многим ветеранам труда, работавшим в барокамерах: строгое обеззараживание и 100%-ная чистота обессиливает иммунитет.

Можно считать доказанной формулу: чем чище, тем меньше микробов, тем больше болезней.

Коллегам вторят американские и датские исследователи (университетов северной Каролины и Копенгагена): регулярно обеззараживая среду своего обитания дезинфицирующими средствами, мы нарушаем микробиоразнообразие и вредим здоровью — своему и окружающих.

В быту не так много опасных, реально патогенных микроорганизмов, но, борясь с ними химическими дезинфицирующими средствами, мы, во-первых, наносим вред организму, во-вторых, мешаем иммунитету тренироваться — приспосабливаться и противостоять внешнему воздействию.

Разумеется, это не значит, что надо бросить все и более не прикасаться к пылесосу. Но вполне можно снизить частоту обработок до разумных пределов и пользоваться старыми добрыми, натуральными методами — мылом, водой, содой… да, и веником! Собственный организм, природа скажут вам «спасибо», а счета за электричество повысят настроение.