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Почему я не пью пробиотики 

Рамблер 7 часов назад
Почему я не пью пробиотики
Фото: depositphotos.com
О пользе бактерий для кишечника мы знаем из рекламы. Но все ли средства так хороши? Рассказываю читателям "Рамблера", что мне удалось выяснить.
Я давно отказалась принимать препараты для восстановления микрофлоры кишечника, которые часто назначают после курса антибиотиков. Отдаю предпочтение кисло-молочным и ферментированным продуктам, но люблю их не из-за предполагаемой пользы, а потому что вкусно.
Ученые из Института имени Вейцмана и Медицинского центра Тель-Авива доказали, что далеко не у всех людей приживаются поступившие с пищей полезные бактерии. У многих они лишь тормозят восстановление собственной микрофлоры. В кишечнике обитают миллионы микроорганизмов, причем у каждого человека свой неповторимый состав.
Перед экспериментом участникам провели эндо— и колоноскопию, чтобы выяснить какие бактерии населяют кишечник. Анализ кала не является информативным, когда нужно выяснить состав микробиома. Затем одной группе давали препараты, содержащие полезные бактерии, а другой — плацебо. Через месяц они снова подверглись обследованию. Выяснилось, что у некоторых участников полезные бактерии действительно смогли прижиться, однако у большинства собственные бактерии, населяющие кишечник, изгнали "новеньких". Результаты исследования опубликованы в издании Cell.
Врачи доказательной медицины рекомендуют включать в рацион продукты, которые служат пищей для собственных полезных бактерий, населяющих кишечник. К ним относятся богатые клетчаткой овощи и фрукты, а также ферментированные продукты, например, квашенная капуста. Это поможет ускорить восстановление кишечной микрофлоры и поддержать баланс.
Видео дня. Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ
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