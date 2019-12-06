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Народная медицина

Зачем я мажу пятки йодом 

Рамблер 5 часов назад
Зачем я мажу пятки йодом
Фото: Рамблер
Однажды в гостях у подруги я увидела, как она делает йодную сеточку на пятках. Я удивилась и поинтересовалась, зачем она это делает. Подруга (она, кстати, медик) ответила, что таким образом можно значительно улучшить состояние здоровья. Необычный лайфхаком я делюсь с читателями «Рамблера».
Йодный раствор обладает свойством проникать глубоко в подкожные ткани и, поступая в организм, поглощается щитовидной железой. Именно в борьбе с различными недугами, спровоцированными сбоями в работе щитовидки, и может помочь сеточка из йода, нанесенная на пятки.
В частности, йодную сетку на пятках рекомендуется рисовать, если вы хотите:
  • улучшить настроение;
  • избавиться от напряжения и стресса;
  • снять раздражительность;
  • повысить концентрацию внимания;
  • забыть об апатии.
Все эти состояния, как правило, вызваны именно нарушениями функции щитовидной железы. А возникают они, чаще всего, из-за недостатка йода в организме. Поэтому сетка из йода — простой и вполне доступный способ наладить работу органа.
Но у этого, казалось бы, простого метода тоже есть свои правила, которыми не стоит пренебрегать.
Для начала стоит понять, действительно ли вам необходимо восполнить запас йода в организме. Сделать это просто: нанесите раствор йода на ступни, наденьте носочки и оставьте на ночь. Утром оцените результат.
Если на пятках осталась сеточка из йода, значит этого элемента в вашем организме достаточно и причина недомоганий вовсе не в щитовидке. А вот если йод практически весь впитался в кожу, это указывает на его дефицит. В таком случае стоит продолжить наносить сеточку из йода на пятки до тех пор, пока вы не заметите, что рисунок наутро остается на ступнях. Также следует включить в свой рацион больше морепродуктов и других продуктов, богатых йодом.
Впадать в крайности при нанесении йода на ступни не стоит: заливать пятки раствором необходимости нет. Достаточно с помощью ватной палочки начертить сетку с квадратами стороной около 1 см.
Помните о том, что йодный раствор можно наносить исключительно на неповрежденную кожу. Также от йодной сетки стоит отказаться, если у вас температура.
Нужно также отметить, что употреблять данным способом не рекомендуется: достаточно наносить йод на пятки не чаще 3-4 раз в неделю.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ
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