Зачем я мажу пятки йодом

Однажды в гостях у подруги я увидела, как она делает йодную сеточку на пятках. Я удивилась и поинтересовалась, зачем она это делает. Подруга (она, кстати, медик) ответила, что таким образом можно значительно улучшить состояние здоровья. Необычный лайфхаком я делюсь с читателями «Рамблера».

Йодный раствор обладает свойством проникать глубоко в подкожные ткани и, поступая в организм, поглощается щитовидной железой. Именно в борьбе с различными недугами, спровоцированными сбоями в работе щитовидки, и может помочь сеточка из йода, нанесенная на пятки.

В частности, йодную сетку на пятках рекомендуется рисовать, если вы хотите:

улучшить настроение;

избавиться от напряжения и стресса;

снять раздражительность;

повысить концентрацию внимания;

забыть об апатии.

Все эти состояния, как правило, вызваны именно нарушениями функции щитовидной железы. А возникают они, чаще всего, из-за недостатка йода в организме. Поэтому сетка из йода — простой и вполне доступный способ наладить работу органа.

Но у этого, казалось бы, простого метода тоже есть свои правила, которыми не стоит пренебрегать.

Для начала стоит понять, действительно ли вам необходимо восполнить запас йода в организме. Сделать это просто: нанесите раствор йода на ступни, наденьте носочки и оставьте на ночь. Утром оцените результат.

Если на пятках осталась сеточка из йода, значит этого элемента в вашем организме достаточно и причина недомоганий вовсе не в щитовидке. А вот если йод практически весь впитался в кожу, это указывает на его дефицит. В таком случае стоит продолжить наносить сеточку из йода на пятки до тех пор, пока вы не заметите, что рисунок наутро остается на ступнях. Также следует включить в свой рацион больше морепродуктов и других продуктов, богатых йодом.

Впадать в крайности при нанесении йода на ступни не стоит: заливать пятки раствором необходимости нет. Достаточно с помощью ватной палочки начертить сетку с квадратами стороной около 1 см.

Помните о том, что йодный раствор можно наносить исключительно на неповрежденную кожу. Также от йодной сетки стоит отказаться, если у вас температура.

Нужно также отметить, что употреблять данным способом не рекомендуется: достаточно наносить йод на пятки не чаще 3-4 раз в неделю.