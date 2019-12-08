Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Создан препарат против трех видов рака
Создан препарат против трех видов рака
Новости
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Новости
Россиянам объяснили причины сезонной депрессии
Россиянам объяснили причины сезонной депрессии
Новости
Как правильно запивать таблетки
Как правильно запивать таблетки
Болезни и лекарства

Почему нельзя есть белый снег 

Рамблер 3 часа назад
Почему нельзя есть белый снег
Фото: depositphotos.com
Что может быть вкуснее свежего пушистого белого снега зимой? Только тот снег, который запрещают есть старшие родственники. Но так ли уж они были не правы, разобрался "Рамблер".
Чтобы отравиться снегом, нужно действительно хорошо постараться. Но для здоровья он все же далеко не так безопасен, как казалось в детстве. В снеге, который выпадает в нашей стране, содержится масса химических веществ, в том числе нитраты, аммиак, различные соединения серы и азота, а также свинец и хлор. Попадая в организм, пользу они не приносят, поэтому даже чистейший, на первый взгляд, снег лучше не есть. Исключение можно сделать для снега в Арктике и Антартике, но широким народным массам такой "деликатес" недоступен.
А вот поваляться в снегу очень даже можно, однако стоит убедиться, что на вас подходящая одежда из специальной мембранной ткани, которая не пропускает влагу внутрь и не препятствует циркуляции воздуха.
Видео дня. Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
Комментарии 7 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создан препарат против трех видов рака
Создан препарат против трех видов рака
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Россиянам объяснили причины сезонной депрессии
Россиянам объяснили причины сезонной депрессии
Как правильно запивать таблетки
Как правильно запивать таблетки
Врачи назвали симптомы рака глаза
Видео
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Врача скорой без бахил не пропустили к больному
01:00
Врача скорой без бахил не пропустили к больному
Новости
Как заподозрить у себя диабет
02:48
Как заподозрить у себя диабет
Болезни и лекарства
Что опаснее: недосып или пересып
26:04
Что опаснее: недосып или пересып
ЗОЖ
Почему не получается избавиться от перхоти
26:01
Почему не получается избавиться от перхоти
ЗОЖ
Как появляются опухоли мозга
26:03
Как появляются опухоли мозга
Болезни и лекарства ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение