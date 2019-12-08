Почему нельзя есть белый снег

Что может быть вкуснее свежего пушистого белого снега зимой? Только тот снег, который запрещают есть старшие родственники. Но так ли уж они были не правы, разобрался "Рамблер".

Чтобы отравиться снегом, нужно действительно хорошо постараться. Но для здоровья он все же далеко не так безопасен, как казалось в детстве. В снеге, который выпадает в нашей стране, содержится масса химических веществ, в том числе нитраты, аммиак, различные соединения серы и азота, а также свинец и хлор. Попадая в организм, пользу они не приносят, поэтому даже чистейший, на первый взгляд, снег лучше не есть. Исключение можно сделать для снега в Арктике и Антартике, но широким народным массам такой "деликатес" недоступен.

А вот поваляться в снегу очень даже можно, однако стоит убедиться, что на вас подходящая одежда из специальной мембранной ткани, которая не пропускает влагу внутрь и не препятствует циркуляции воздуха.