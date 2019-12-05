Что едят люди, которые редко болеют

Им можно просто позавидовать, а можно попытаться понять, как они умудряются оставаться в прекрасной форме. Если опросить этих счастливчиков, выясняются интересные подробности про их питание и образ жизни.

Вода всегда

Даже в холодное время года они не перестают пить воду: обезвоживание им не грозит. Летом мы чаще пьем, потому что испытываем жажду.

Но зимой мы теряем не меньше влаги каждый день, а ее нехватка снижает иммунитет, подрывает работу пищеварительной системы, делает нас вялыми и уязвимыми. Горячие чаи и кофе не в счет, пейте именно воду!

Вода очищает организм от токсинов, участвует во всех обменных процессах, улучшает работу почек и печени. Так мы всегда защищены, даже находясь в среде с активными вирусами и микробами.

Сахару — нет

Как бы не хотелось побаловаться сладеньким, помните: сахар снижает иммунитет в десятки раз. Мы становимся уязвимы перед вирусами и инфекциями. Сведите потребление сладостей до минимума: исключите газировку, покупные соусы и сладкую выпечку.

Попадая в организм, глюкоза препятствует полноценной работе фагоцитов. Это мешает им активно бороться с опасными микроорганизмами, атакующими нас каждую минуту. Как итог — частые простуды, аллергия, упадок сил и депрессии.

Обилие овощей и фруктов

Все мы знаем о пользе овощей и фруктов, но задумайтесь: сколько порций «живой» пищи вы съели сегодня? А ведь без них мы не получаем витамины, антиоксиданты и клетчатку. Организм работает на пределе.

Старайтесь каждый день потреблять не менее 4-5 порций: подойдут и запеченные овощи и фрукты, которые сохраняют свою полезность даже при воздействии температур.

Суперфуды

Люди, которые реже болеют, делают упор на здоровое питание. Они интересуются новинками в этой сфере и изучают ассортимент магазинов для ЗОЖников. Такой подход помогает реже ходить в аптеку за лекарствами, заменяя их суперфудами, содержащими ударные дозы витаминов и минералов.

Льняное семя, матча, кэроб, семена чиа, спирулина, ягоды годжи, морские водоросли, физалис — это только малая часть списка «полезностей». Суперфуды повышают защитные силы организма и делают вас устойчивыми к вирусам в любое время года.

Витамин С

Крепкий иммунитет требует витамина С — так организм может сопротивляться вирусам и бактериям. В холодное время года вполне уместно начинать свой день со стакана воды с лимоном, а в течение дня выпивать свежевыжатые соки или смузи.

Кроме цитрусовых, добавляйте в свой рацион ягоды смородины, плоды шиповника, сладкий перец, капусту, облепиху, все виды квашеных овощей, киви. А при первых признаках ОРВИ многие принимают ударную дозу витамина С в капсулах или порошке несколько дней подряд: для взрослого человека она составляет 1000 мг в сутки.

Зелень лечит

Летом мы потребляем много зелени, а это прекрасный источник антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. Зимой мы заметно обедняем свой рацион.

Начните добавлять в еду зелень, и вы заметите, что иммунитет укрепится. Хорошо, если у вас есть замороженная зелень, но свежая, конечно, предпочтительнее.

Фенхель, сельдерей, кинза, базилик, укроп, зеленый лук — выбор очень велик. Можно выращивать свежую зелень у себя на подоконнике или покупать в супермаркете в специальных горшочках — так она дольше сохранит свежесть.

Кисломолочные продукты

Мы знаем, что здоровье кишечника — это 90% здоровья всего организма. Именно там обитает наша полезная микрофлора, которая поддерживает иммунитет, борется с бактериями и воспалительными процессами, поддерживает работу других органов.

Ослабленная микрофлора притягивает инфекции подобно магниту. Чтобы этого избежать, потребляйте больше кисломолочных продуктов. Включите в рацион натуральные йогурты, кефир, ряженку, добавляйте в них фрукты и семена.

Такие перекусы помогут пережить сезон простуд с улыбкой и без лишнего веса.