Как почистить печень

В настоящее время чистка печени становится модной процедурой, проводящейся в различных оздоровительных центрах. Подобные процедуры направлены, прежде всего, на "очищение" желчевыводящих путей, которые мало того что не оказывают на печень никакого влияния, так еще могут вызвать осложнения, если не провести полное обследование организма. "Рамблер" рассказывает, как самостоятельно почистить печень, не прибегая к посторонней помощи.

Можно попробовать провести самостоятельную детоксикацию, чтобы помочь печени очиститься. Для этого понадобится сесть на 72-часовую диету. В первую очередь следует исключить из рациона все соленое, жирное, сладкое, соленое и кофеин. Также не следует употреблять богатую углеводами пищу. По истечении трех дней вы почувствуете себя посвежевшим и отдохнувшим.

Впрочем, как многие знают, печень — орган способный к самообновлению при отсутствии агрессивных факторов воздействия (вирусный гепатит, злоупотребление алкоголем и др.). Врач-гепатолог поясняет, что если подобного нет, то орган самостоятельно обновит свой клеточный состав за полгода.