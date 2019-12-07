Ртутная рыба: как распознать опасный продукт

Специалисты Роспотребнадзора в течение 2019 года провели исследование более 60 тысяч тонн различных видов рыб. Они пришли к выводу, что более 30% продуктов из общего количества не пригодны для продажи на российском рынке. «Рамблер» попытался выяснить, с чем связана непригодность рыбы и почему она так страшна для потребителя.

Токсичные реки

Дело в том, что в определенном количестве рыбы были найдены частицы токсичной метилртути, которая содержится в морской соли и водорослях. Рыбы, поглощающие токсичную растительность, не могут переварить такое количество вредного вещества и погибают еще до того момента, как попадают в руки торговцев. По итогам проверки специалистам стали известны виды рыб, которые наиболее подвержены заражению метилом ртути. Рекомендуется с осторожностью относиться к приему в пищу морской форели, сибаса, дорадо и карпа. Их советуют есть не чаще раза в неделю.

Правильный рацион

Самыми безопасными морскими жителями считаются речная форель, лосось, морской окунь, сельдь, креветки, крабы, устрицы и анчоусы. Вы всегда можете подать к столу данные морепродукты и быть уверены, что ваш ужин не закончится ртутным отравлением. Постарайтесь уменьшить потребление королевской скумбрии, особенно сырокопченой. Ферменты, используемые при сыром копчении, совершенно несовместимы с металлоорганическим катионом ртути и могут вызывать аллергическую реакцию. Большеглазый тунец и рыба меч тоже в списке самых опасных рыб. Это связано с тем, что они обитают в морской воде достаточно долгое время и в процессе жизни накапливают в себе огромное количество токсичной ртути.

Для справки

Метилртуть — сильный нейротоксин, который накапливается в организме и ведет к дисфункции почек, неврологическим расстройствам и даже смерти. В пресной воде метилртуть разрушают прямые солнечные лучи, а в морской — органический катион и неорганический хлорид-анион образуют «стабильную» соль, которая не разлагается на солнце. Морские животные потребляют эту ртуть именно в форме соли. Так же вся ртуть атмосферы оседает на поверхность Земли, а значит, в большей степени в океан. Поэтому он особенно сильно нуждается в мерах по предотвращению загрязнения.