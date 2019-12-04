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Как протрезветь, если вы выпили лишнего 

Рамблер 4 часа назад
Как протрезветь, если вы выпили лишнего
Фото: depositphotos.com
Не все люди знают меру, поэтому могут переборщить с алкоголем на застолье. Чаще всего осознание этого приходит не сразу, а только тогда, когда начинается сильное действие алкоголя. "Рамблер" рассказывает, как поступить в этой ситуации, чтобы немного протрезветь.

Пейте жидкость

Если вас не клонит в сон, выпейте побольше жидкости. Она поможет вывести алкоголь из организма. Эксперты советуют пить столько, сколько нужно организму. То есть, пока вас мучает жажда, нужно ее утолить. При этом можно пить не только воду. Организм может потребовать сок, квас кефир. Это может значить, что телу не хватает каких-то отдельных компонентов, например, щелочи. Любая жидкость поможет вывести токсины и алкоголь из организма.

Физическая активность

Небольшая прогулка на свежем воздухе поможет ускорить метаболизм, а соответственно, процесс переваривания того, что было употреблено. Однако этот способ не работает зимой. Дело в том, что резкие перепады температур и переход из холода в тепло может только навредить организму, а также нарушит мозговую деятельность.

Витамины и абсорбенты

Если вы начали чувствовать опьянение, еще не поздно принять абсорбирующее лекарство. Оно максимально впитает негативные последствия застолья. Однако при этом нужно ускорить его выход из организма. Также подойдет витамин B1, который помогает восстановить баланс питательных веществ. В этот же комплекс входит аскорбиновая кислота.

Умственная активность

У англичан есть необычный способ, который помогает протрезветь. Дело в том, что алкоголь влияет не только на организм, но и замедляет работу мозга. Чтобы привести себя в чувства, начните повторять стихи наизусть или попытайтесь решить пару сложных математических примеров. Здесь важно не переборщить: нужно немного запустить работу мозга, а потом он восстановится сам.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
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