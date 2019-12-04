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Ученые: перец помогает продлить жизнь 

Аргументы Недели 5 часов назад
Ученые: перец помогает продлить жизнь
Фото: Аргументы Недели
Китайские ученые рассказали о результатах нового исследования, которое показало, что острый перец способен продлевать жизнь. Однако вещество, выявленное экспертами, понижает дневную активность организма.
Ученые провели эксперимент над мухами. Научные сотрудники на протяжении длительного времени кормили насекомых капсаицином — веществом из жгучего перца чили. После чего они заметили, что активность муж уменьшилась, но при этом затормозилась смертность самок на 15%.
Эксперты отметили, что у многих видов животных, самцы живут меньше, что может является одной из причин высокой восприимчивости к выявленному в перце веществу.
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