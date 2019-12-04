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Россиянам разрешили посещать бассейн без справок 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Фото: ТК «Звезда»
Инициатором решения стал Роспотребнадзор. Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
Посещать бассейн лицам старше 12 лет теперь можно будет без справок. Соответствующее решение вынес Верховный суд.
Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который доказал, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку. Исключением являются лишь те города или районы, в которых наблюдается нарушение в эпидемиологической ситуации.
Таким образом, отметили в ведомстве, требование справок является нарушением прав потребителя, поскольку возлагает на человека дополнительные обязанности и «ущемляет их права по сравнению с правилами, установленными законами или иными нормативными правовыми актами». В Роспотребнадзоре предписали устранить выявленные нарушения.
Однако данная инициатива возмутила руководителей бассейнов, которые отправились в суд оспаривать предписание. Они пытались доказать, что заключения врачей необходимы, иначе без них возникает риск распространения заболеваний. Тем не менее, дело было проиграно: суды всех инстанций согласились с проверяющими.
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Теги:
ЗОЖ , Роспотребнадзор
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