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Медики рассказали, почему человек может умереть от смеха 

Вечерняя Москва 1 час назад
Почему человек может умереть от смеха
Фото: Кадр из фильма "Джокер"
Некоторые специалисты считают, что человек может умереть от смеха. Отмечается, что от долгих ярких эмоций может случиться инфаркт или асфиксия (удушье из-за нехватки кислорода и избытка углекислого газа — прим. «ВМ»).
В некоторых случаях безудержного смеха могут произойти травмы внутренних органов. Также иногда растет частота пульса, а имеющиеся заболевания головного мозга ухудшаются.
В качестве примера приведен случай, произошедший с мужчиной в Дании в 1989 году. Он смотрел комедийный фильм «Рыбка по имени Ванда». Картина вызвала у него настолько бурную реакцию, что его пульс достиг примерно 500 ударов в минуту. После у мужчины случилась истерика и сердечный приступ, из-за которого он впоследствии скончался, пишет издание «Актуальные новости».
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