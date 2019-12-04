Медики рассказали, почему человек может умереть от смеха

Некоторые специалисты считают, что человек может умереть от смеха. Отмечается, что от долгих ярких эмоций может случиться инфаркт или асфиксия (удушье из-за нехватки кислорода и избытка углекислого газа — прим. «ВМ»).

В некоторых случаях безудержного смеха могут произойти травмы внутренних органов. Также иногда растет частота пульса, а имеющиеся заболевания головного мозга ухудшаются.

В качестве примера приведен случай, произошедший с мужчиной в Дании в 1989 году. Он смотрел комедийный фильм «Рыбка по имени Ванда». Картина вызвала у него настолько бурную реакцию, что его пульс достиг примерно 500 ударов в минуту. После у мужчины случилась истерика и сердечный приступ, из-за которого он впоследствии скончался, пишет издание «Актуальные новости».