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Наука

Опасно ли хрустеть костяшками пальцев 

Рамблер 1 час назад
Опасно ли хрустеть костяшками пальцев
Фото: Depositphotos
Некоторые люди стали рабами привычки и не могут обойтись без того, чтобы не похрустеть костяшками пальцев. Свои действия они зачастую оправдывают отсутствием внятного научного ответа на вопрос о вреде щелканья костяшками. К тому же любители похрустеть пальцами чувствуют секундное расслабление в кисти, что приравнивается к положительной реакции организма. «Рамблер» выясняет, действительно ли хрустеть пальцами вредно.
Многие врачи утверждают, что на постоянной основе хруст суставами может привести к развитию артрита, однако до сих пор взаимосвязь двух данных явлений труднодоказуема. Более того, есть немало исследований, опровергающих вышеупомянутую гипотезу.
Американский врач Дональд Унгер в 2009 году экспериментально доказал, что щелканье суставами не приводит к артриту. Он 60 лет щелкал суставами только левой руки, и ни разу — правой, утверждая, что обе руки в порядке. За такой эксперимент доктор был удостоен Шнобелевской премии в области медицины.
С другой стороны, ортопеды и травматологи объясняют, что щелканье пальцами и регулярные сгибание до хруста приравниваются к постоянному нанесению себе микротравм. Дело касается повреждения капсулы сустава и постепенного изнашивания хрящевой ткани, возникает риск артроза. При постоянном хрусте пальцами первые признаки заболевания у человека можно заметить уже к 40 годам. В связи с этим, врачи настоятельно рекомендуют избавиться от данной привычки.
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Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
ЗОЖ
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