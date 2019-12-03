Опасно ли хрустеть костяшками пальцев

Некоторые люди стали рабами привычки и не могут обойтись без того, чтобы не похрустеть костяшками пальцев. Свои действия они зачастую оправдывают отсутствием внятного научного ответа на вопрос о вреде щелканья костяшками. К тому же любители похрустеть пальцами чувствуют секундное расслабление в кисти, что приравнивается к положительной реакции организма. «Рамблер» выясняет, действительно ли хрустеть пальцами вредно.

Многие врачи утверждают, что на постоянной основе хруст суставами может привести к развитию артрита, однако до сих пор взаимосвязь двух данных явлений труднодоказуема. Более того, есть немало исследований, опровергающих вышеупомянутую гипотезу.

Американский врач Дональд Унгер в 2009 году экспериментально доказал, что щелканье суставами не приводит к артриту. Он 60 лет щелкал суставами только левой руки, и ни разу — правой, утверждая, что обе руки в порядке. За такой эксперимент доктор был удостоен Шнобелевской премии в области медицины.

С другой стороны, ортопеды и травматологи объясняют, что щелканье пальцами и регулярные сгибание до хруста приравниваются к постоянному нанесению себе микротравм. Дело касается повреждения капсулы сустава и постепенного изнашивания хрящевой ткани, возникает риск артроза. При постоянном хрусте пальцами первые признаки заболевания у человека можно заметить уже к 40 годам. В связи с этим, врачи настоятельно рекомендуют избавиться от данной привычки.