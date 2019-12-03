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Мясников дал советы по борьбе с унынием 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 2 часа назад
Мясников дал советы по борьбе с унынием
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российский доктор и телеведущий Александр Мясников дал советы по борьбе с унынием.
Он отметили, что это чувство является одним из самых плохих состояний человека. По словам специалиста, каждый человек должен самостоятельно подавлять уныние на первых стадиях его появления, сообщает nation news.
Как сообщил доктор, люди должны научиться управлять своим настроением. В таком случае они могут чувствовать себя хорошо.
При этом Мясников добавил, что уныние является одним из факторов риска сердечных заболеваний, рака и диабета, передает «Федеральное агентство новостей».
«Пока вы боретесь — вы живете, и никак иначе»,
— отметил Мясников.
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Теги:
ЗОЖ , Александр Мясников , РИА ФАН
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