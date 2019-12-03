Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ученые сообщили, когда будет доступна вакцина от ВИЧ
Ученые сообщили, когда будет доступна вакцина от ВИЧ
Болезни и лекарства
Чистка зубов поможет защитить сердце
Чистка зубов поможет защитить сердце
ЗОЖ
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Болезни и лекарства
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Новости

Из-за воздушных шаров женщина впадает в анафилактический шок 

Passion.ru 3 часа назад
Из-за шариков женщина впадает в анафилактический шок
Фото: Depositphotos
Большую часть своей жизни 56-летняя Лиз Найт старается избегать предметов, содержащих латекс. Ведь даже нахождение в помещение, украшенном воздушными шарами, может обернуться для нее фатальными неприятностями.
Еще с раннего детства Лиз страдала от всевозможных видов аллергии. Любой контакт с пылью, пухом, шерстью животных и даже человеческими волосами приводил к серьезной аллергической реакции.
По сей день Лиз приходится носить короткую стрижку, чтобы избежать раздражения кожи. Но больше всего неприятностей женщине доставляет аллергия на латекс, который содержится во многих предметах повседневного обихода.
Как женщина откровенно рассказала в интервью BBC, аллергию на латекс и все, что с ним связано, она впервые заподозрила у себя около 30 лет назад. Тот день Лиз помнит, как сейчас. Дело было на ярмарке, когда дочь попросила ее подержать связку воздушных шаров. Лицо Лиз моментально раздуло до небывалых размеров.
Оказалось, что женщина страдает от аллергической реакции на латекс даже не касаясь его. Как-то раз она с мужем зашла в небольшой магазин, и в ту же секунду ее губы раздуло настолько сильно, что можно было подумать, что их покусали пчелы.
Однако совсем скоро Лиз стало все понятно: в углу магазина она заметила связку из шести наполненных гелием шаров. Оказывается, белки латекса, могут циркулировать в воздухе в течение еще 48 часов после того, как шары уберут из помещения.
Хотя не только шары, но и любые предметы, содержащие этот компонент, могут довести Лиз до анафилактического шока. Так, например, женщина не может читать газеты, так как в чернилах содержится латекс. А любые прорезиненные поверхности — кнопки на пульте или рукоятки бытовой техники, она обматывает пищевой пленкой во избежание контакта с частицами этого аллергенного вещества. В противном случае ей грозит усиленное потоотделение, отек и анафилактический шок.
А когда на проезжей части в ее районе проводятся ремонтные работы, женщина не выходит на улицу и держит двери и окна дома закрытыми, так как поверхность ремонтируемых дорог также содержит компоненты латекса.
«Я часто ощущаю себя в западне. Иногда мне приходится неделями не выходить из дома просто потому, что так для меня безопаснее»,
— сетует женщина.
Из-за своего недуга Лиз не может найти подходящую работу, однако по мере возможностей женщина занимается просветительской деятельностью, повышая осведомленность людей об аллергии на латекс.
Видео дня. Почему появляются мешки под глазами
Passion.ru: последние новости
Названы продукты, которые помогут быстро справиться с похмельем Названы продукты, которые помогут быстро справиться с похмельем Ухо 24-летнего мужчины превратилось в «инкубатор» для тараканов Ухо 24-летнего мужчины превратилось в «инкубатор» для тараканов Нейрохирурги спасли жизнь 2-летнему мальчику с помощью виртуальной реальности Нейрохирурги спасли жизнь 2-летнему мальчику с помощью виртуальной реальности
Комментарии 
Теги:
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чистка зубов поможет защитить сердце
Чистка зубов поможет защитить сердце 1
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Опасно ли хрустеть костяшками пальцев
Опасно ли хрустеть костяшками пальцев
Болезнь Альцгеймера связали с бактериями во рту
Болезнь Альцгеймера связали с бактериями во рту
Видео
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Как удалить папилломы в домашних условиях
02:44
Как удалить папилломы в домашних условиях
Народная медицина
Названы продукты, помогающие при гипертонии
26:06
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Болезни и лекарства
Вредят ли печени лекарства
17:52
Вредят ли печени лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что делать, когда нет сил на интим
02:11
Что делать, когда нет сил на интим
ЗОЖ
Почему появляются мешки под глазами
26:08
Почему появляются мешки под глазами
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение