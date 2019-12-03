Врач-аллерголог дала советы по выбору новогодней елки

Заведующая консультативно-диагностическим отделением центра аллергологии и иммунологии Городской клинической больницы номер 52 столичного Депздрава Елена Бобрикова дала советы по выбору новогодней елки.

Она предупредила, что в некоторых случаях искусственная елка может быть опасна для здоровья аллергиков.

— Искусственная елка изготавливается из пластика. Хорошо, если он высокого качества и устойчив к воздействию высоких и низких температур. Доверия к такой елке больше, правда, и стоить она может немало,

— отметила врач.

Если пластик дешевый и некачественный, от тепла батарей либо других нагревающих приборов, он может выделять едкие продукты распада полимеров, такие как фенол и формальдегид. Так, первым делом при покупке ненастоящей елки нужно обратить внимание на ее запах, ведь воздействие выделяющихся химических веществ на организм могут стать причиной приступа у больных бронхиальной астмой, которые не получают регулярную противовоспалительную терапию. А на натуральную елку, по словам медика, аллергическая реакция вряд ли может возникнуть.

— Елка выделяет с поверхности иголок специальные вещества-фитонциды. Аллергии на них быть не может. Наоборот, они полезны для нас однозначно: хвойный аромат благотворно влияет на функцию нервной, сердечно-сосудистой системы, на состояние слизистой оболочки носа и глотки,

— уточнила Бобрикова.

Кроме того, фитонциды имеют противомикробные свойства. В редких случаях запах душистой смолы дерева может раздражать слизистые оболочки и повышать чувствительность у людей, которые склонны к аллергическим реакциям. Но такие случаи крайне редки и чаще всего могут произойти только у людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, пишет «Российская газета».