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Минздрав объяснил, кому противопоказана вакцинация 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Минздрав объяснил, кому противопоказана вакцинация
Фото: Вечерняя Москва
Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, кому противопоказана вакцинация.
— Современные вакцины — это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер. Например, людям, перенесшим любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления,
— пояснил он.
Помимо этого, пациенту с хроническим заболеванием прививку делают после наступления ремиссии на фоне постоянного лечения. Делать ли иммунизацию, решает лечащий врач, основываясь на общем состоянии человека. Также вакцинация не делается, если у пациента были зафиксированы какие-либо побочные проявления после прививания. Они могут проявляться в сильной реакции, такой как лихорадка с очень высокой температурой и отек в месте укола больше восьми сантиметров.
Врач не делает прививку человеку, у которого есть гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты и индуцированные иммунодефицитные состояния, пишет «Российская газета».
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Теги:
ЗОЖ , Николай Брико , Минздрав РФ , "Российская газета"
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