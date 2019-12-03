Минздрав объяснил, кому противопоказана вакцинация

— Современные вакцины — это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер. Например, людям, перенесшим любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления,

— пояснил он.

Помимо этого, пациенту с хроническим заболеванием прививку делают после наступления ремиссии на фоне постоянного лечения. Делать ли иммунизацию, решает лечащий врач, основываясь на общем состоянии человека. Также вакцинация не делается, если у пациента были зафиксированы какие-либо побочные проявления после прививания. Они могут проявляться в сильной реакции, такой как лихорадка с очень высокой температурой и отек в месте укола больше восьми сантиметров.

Врач не делает прививку человеку, у которого есть гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты и индуцированные иммунодефицитные состояния, пишет «Российская газета».