Врач назвал самый опасный тип ожирения 

Кардиолог Александр Мясников рассказал, какой тип ожирения является самым опасным для здоровья. По его словам, люди с подобным телосложением чаще остальных страдают от диабета и онкологии.
Мясников объяснил, что опаснее всего центральный тип ожирения, при котором появляется так называемый живот-«арбузик».
«Центральное ожирение говорит о том, что внутри большое количество жира, и это — симптом нечувствительности к инсулину, который является стартовым механизмом для диабета и онкологии»,
— сказал кардиолог.
Врач объяснил, что подобный тип ожирения свойственен людям, которые привыкли заедать стрессы сладкой пищей.