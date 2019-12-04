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Врач назвал самый опасный тип ожирения 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Врач назвал самый опасный тип ожирения
Фото: Аргументы Недели
Кардиолог Александр Мясников рассказал, какой тип ожирения является самым опасным для здоровья. По его словам, люди с подобным телосложением чаще остальных страдают от диабета и онкологии.
Мясников объяснил, что опаснее всего центральный тип ожирения, при котором появляется так называемый живот-«арбузик».
«Центральное ожирение говорит о том, что внутри большое количество жира, и это — симптом нечувствительности к инсулину, который является стартовым механизмом для диабета и онкологии»,
— сказал кардиолог.
Врач объяснил, что подобный тип ожирения свойственен людям, которые привыкли заедать стрессы сладкой пищей.
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Теги:
ЗОЖ , Александр Мясников
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