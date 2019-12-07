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Продукты, усиливающие запах перегара 

Рамблер 4 часа назад
Продукты, усиливающие запах перегара
Фото: depositphotos.com
Очень часто бурная вечеринка происходит в самый неподходящий момент. У вас может быть деловая встреча, или вам надо за руль. Запах перегара мешает жить и хочется побыстрее от него избавиться. Когда жвачка и зубная паста не помогают, лучше не усугублять положение. "Рамблер" рассказывает, что только усилит перегар.

Квас

Летом после приема алкоголя всегда хочется освежиться. На улице есть канистры с квасом, которые так и манят тех, у кого пересохло в горле. Но этот напиток является продуктом брожения и только усилит неприятный запах, оставшийся после приема алкоголя. Кроме того, после него может вернуться легкое опьянение.

Кефир

Этот напиток тоже является продуктом брожения. Если вы решили начать вести здоровый образ жизни после вечеринки, не стоит начинать утро с кефира. Он, как и другие кисломолочные изделия, содержит в себе мизерную дозу алкоголя. Но и ее хватит, чтобы спровоцировать сильнейший перегар. Похожий эффект будет от айрана, кумыса, йогурта и творога.

Рассол

Соленый напиток считается одним из лучших средств при борьбе с похмельем, но не перегаром. Натуральные консерванты оставляют после себя соответствующий запах. Когда он прибавляется к тому, что остается после похмелья, получается "ядерная смесь". Сами соленья тоже лучше не употреблять, особенно, если вы собрались садиться за руль.

Фрукты

Плоды винограда, яблоки, апельсины и различные ягоды содержат много кислот. Они раздражают желудок, который и так страдает от алкоголя. Еще они добавляют к неприятному омбре специфический запах.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
ЗОЖ
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