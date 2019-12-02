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Что делать, если вы подавились, а помочь некому 

Рамблер 4 часа назад
В жизни порой случаются весьма неожиданные и неприятные ситуации. Говорят, что и в чашке с чаем можно захлебнуться. Множество таких неприятностей можно довольно легко предотвратить, если рядом с вами будет находиться другой человек, способный помочь. Но что делать, если вдруг вы окажетесь в одиночестве? «Рамблер» расскажет, как поступить, если вы подавились, а рядом никого не оказалось.
Этот способ предложил Джефф Рейман, работающий пожарным и парамедиком. Он отмечает, что ни в коем случае нельзя паниковать, а действовать нужно быстро и четко. Рейман не понаслышке знает, что действия в данном случае должны быть простыми и эффективными. Он предлагает выполнить несколько движений в определенной последовательности, которые могут в итоге спасти вам жизнь.
В ситуации, когда человек подавился, жизненно необходимо избавиться от причины удушья. Это можно сделать, высвободив достаточное количество воздуха из легких.
Для этого нужно встать на четвереньки, согнуть ноги в коленях, руки прямые и упираются в пол кулаками. Затем следует резко выставить обе руки вперед и упасть на пол прямо на грудь.
Этот «трюк» поможет в считанные секунды освободить легкие от воздуха, вместе с которым выйдет и причина удушья (например, застрявший в горле кусок пищи).
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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