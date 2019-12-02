Три пункта для определения больной печени

Один из главных органов в нашем организме — печень. Главная опасность ее заболеваний заключается в том, что мы никогда не почувствуем, если она болит. Точнее неприятные ощущения можно ощутить только в тяжелых формах заболеваний на последних стадиях. "Рамблер" рассказывает, как определить болезнь печени по трем пунктам.

Набор веса

Печень отвечает не только за обработку токсинов, но и за метаболизм. Чем он быстрее, тем лучше перерабатывается пища, восстанавливаются мышцы и больше поступает энергии в организм. От метаболизма зависит то, сколько калорий нам надо употреблять для поддержания или потери веса, а также количества сна. Человеку с медленным метаболизмом нужно спать больше, так как ему нужны силы для самостоятельного восстановления. У одних людей медленный обмен веществ с детства. Однако быстрый набор веса может говорить о том, что он стал еще медленнее и, возможно, проблема кроется именно в нездоровой печени. Орган может просто не справляться с теми объемами пищи, которые вы употребляли раньше. В случае, если вы начали стремительно набирать вес, стоит обратиться к врачу и проверить печень.

Проблемы с кожей

К ним относится известная "желтизна". При желтухе соответсвующий оттенок приобретает кожа и белки глаз. Так организм просто кричит о проблемах с печенью. Если кожа не желтеет, она все равно может рассказать о нездоровом органе. В случае, если у вас начали появляться воспаления, сухость, сыпь и зуд. Все это может идти именно от печени. Чтобы уточнить причину проблем с кожей нужно сходить на прием к врачу и проветрить состояние внутренних органов.

Горечь во рту

Одним из явных признаков заболеваний печени является горечь во рту. Очень часто проблемы с этим органом возникают из-за застоя желчи в организме. Все усугубляется, когда большинство людей чувствуют этот симптом и начинают заниматься самолечением. Воспаление желчевыводящих путей, в свою очередь, могут быть спровоцированы другими заболеваниями: панкреатитом, холециститом и желчекаменной болезнью. Поэтому, если вы узнали о том, что ваша печень поражена из-за застоя желчи, скорее всего, это проявилось из-за других заболеваний.