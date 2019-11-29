Что будет с кровью, если есть чеснок каждый день

Скромный зубчик чеснока способен на многое: повышает иммунитет в сезон простуд, прогоняет паразитов с дачных участков и даже отпугивает вампиров, если верить легендам. В сказках, как известно, не только ложь, но и намек. Чеснок действительно может повлиять на кровь человека. "Рамблер" разобрался, что произойдет, если съедать по зубчику каждый день.

В нескольких исследованиях было показано, что чеснок и препараты, его содержащие, помогают снизить уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности, которые могут спровоцировать образование атеросклеротических бляшек в сосудах и привести к развитию инфаркта и инсульта. Это хорошее профилактическое средство.

Тем не менее чеснок не может заменить полноценную терапии. И если анализы показали высокий уровень холестерина и ЛПНП в крови, а врач назначил специалбные препараты для его снижения, нельзя пренебрегать терапией. С помощью питания можно скорректировать уровень холестерина и ЛПНП, но не более чем на 10%. Это крайне мало.

Употребление чеснока запрещено людям, страдающим хроническим гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, из-за его раздражающего воздействия на желудочно-кишечный тракт.