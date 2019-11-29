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Как использование наушников влияет на состояние нашего здоровья 

Первоисточник 7 часов назад
Как наушники влияют на здоровье
Фото: Первоисточник
Наушники стали привычным аксессуаром, который позволяет использовать все возможности своего телефона и без проблем прослушивать музыку или смотреть фильмы в разных местах.
Вопрос безопасности использования наушников беспокоит по большей части родителей детей, которые постоянно используют данные изделия и даже засыпают с ними.
Так как статистические данные о заболеваниях, возникших вследствие использования наушников, собираются крайне редко, стает вопрос, как часто и при каких обстоятельствах можно использовать данные аксессуары, могут ли они иметь негативный эффект и каким изделием следует отдать предпочтение.

Что опасно, а что безопасно

Возрастные изменения слуха в случае нормального развития начинаются после 30, но активное использование наушников представителями молодого поколения существенно снизило этот порог и врачи все чаще начали диагностировать снижение слуха у людей чуть старше 20 лет. Но опасным считается только прослушивание музыки на максимальной громкости более 3-х часов в сутки, во всех остальных случаях использовать наушники можно не только комфортно, но и безопасно. Кроме того, у людей может возникать психологический дискомфорт из-за плохого качества звучания музыки или наоборот, из-за того, что через ушко наушника пробиваются лишние шумы. Решение у этой проблемы одно — использование однозначно качественных брендовых изделий, например, безупречное качество звука airpods pro цена которых остается доступной, исключает возможность раздражения барабанной перепонки лишними шумами и делает процесс использования изделия полностью комфортным. Факт! Еще одним доказательством того, что правильное использование качественных наушников никак не влияет на слух, являются представители таких профессий как звукорежиссеры, диспетчеры, радисты. Они проводят в наушниках большое количество времени — фактически весь рабочий день и, тем не менее, на их слух это никак не влияет.
Вот несколько хороших советов по поводу использования данного товара:
  • откажитесь от длительного прослушивания музыки на максимальной громкости;
  • старайтесь покупать изделия с плотной и удобной посадкой;
  • если наблюдаются симптомы необоснованной усталости, повремените с использованием наушников;
  • ни в коем случае не ложитесь спать с включенной музыкой через наушники;
  • давайте своим ушам отдохнуть и учитесь наслаждаться тишиной.
Все это позволит минимизировать возможное негативное влияние от воздействия наушников и не допустить развития осложнений, если проблемы со слухом уже имеются.

Наушники наушникам рознь

Рынок электронных товаров и аксессуаров к ним поражает своим разнообразием, так что среди него можно потеряться. Важно выделить для себя надежные ориентиры хорошей покупки и следовать правилам выбора, которые легко найти в той же сети интернет. Для наушников хорошими показателями является:
  • чувствительность в диапазоне 95-100 дБ;
  • сопротивление до 32 Ом;
  • базовый уровень шумопоглощения;
  • небольшой разброс амплитудно-частотных характеристик.
Если вы сомневаетесь в выборе, лучше обратиться за помощью к продавцу-консультанту магазина, в котором планируется покупка. В его обязанности входит не только непосредственно продажа товара, но и качественная консультационная поддержка покупателя. Сделав некоторые выводы из этой статьи, и впредь пользуясь наушниками правильно, вы полностью исключите риск возникновения возможных заболеваний. Делайте правильный выбор и пользуйтесь всеми преимуществами качественных наушников.
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